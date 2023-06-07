旅遊展下周開鑼 內地展商較疫前增1.5倍

整體規模較去年倍增 復疫前八成

國家文化和旅遊部亞洲旅遊交流中心主任張棟昨稱，內地省市共租用146個展位，設計以傳統牌坊作為大門，並以名畫《千里江山圖》為構思串連各省市，將有遊戲、抽獎及文藝表演等活動，亦設人形公仔「熊貓一家」供「打卡」。張強調參展省市政府非常重視展覽，至少有13個省市的文化和旅遊廳長或副廳長赴港參加。

旅議會盼藉抗戰古蹟推「紅色旅遊」

今次展會本地旅遊重點之一是推廣深度文化遊，例如展出上海街老店及工匠的故事、本港鄉村活化等。旅議會總幹事楊淑芬昨提及，香港有許多「與抗戰歷史」相關的古蹟及故事，可開發「紅色旅遊」路線，而旅發局及旅議會合辦的「文化及古蹟導賞課程」亦會向各旅遊從業員介紹相關古蹟及歷史，旅議會正籌辦旅遊路線比賽，組別包括「紅色旅遊」。

旅遊展首一天半只向業內人士開放，其後兩天半公眾可用八達通付費入場，大會預計吸引6萬人次，約為疫前七成半。主辦機構「匯眾」董事總經理湯錦成稱，日本，韓國、台灣、泰國和澳門等港人熱門旅遊地的部分展商將提供優惠，今年亦會舉辦90場講座及民俗表演等活動，公眾可在旅遊展網站瀏覽相關資訊。