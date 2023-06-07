旅遊展下周開鑼 內地展商較疫前增1.5倍

【明報專訊】旅遊業漸復蘇，一年一度的香港國際旅遊展下周四（15日）起一連4日在灣仔會展舉行，來自約50個國家或地區逾400個展商參加，約三成地區首次參展，主要為中東及南太平洋國家。主辦機構稱今屆規模較去年倍增，但因籌備時航班未完全恢復，加上各地對本港及內地仍有旅遊限制，部分國際及地區旅遊部門或企業難提前確定行程而未能參與，故今屆規模約回復至疫情前八成，惟內地參展團規模增幅最大，較2019年增1.5倍，共20個省市參加。
整體規模較去年倍增 復疫前八成
國家文化和旅遊部亞洲旅遊交流中心主任張棟昨稱，內地省市共租用146個展位，設計以傳統牌坊作為大門，並以名畫《千里江山圖》為構思串連各省市，將有遊戲、抽獎及文藝表演等活動，亦設人形公仔「熊貓一家」供「打卡」。張強調參展省市政府非常重視展覽，至少有13個省市的文化和旅遊廳長或副廳長赴港參加。
旅議會盼藉抗戰古蹟推「紅色旅遊」
今次展會本地旅遊重點之一是推廣深度文化遊，例如展出上海街老店及工匠的故事、本港鄉村活化等。旅議會總幹事楊淑芬昨提及，香港有許多「與抗戰歷史」相關的古蹟及故事，可開發「紅色旅遊」路線，而旅發局及旅議會合辦的「文化及古蹟導賞課程」亦會向各旅遊從業員介紹相關古蹟及歷史，旅議會正籌辦旅遊路線比賽，組別包括「紅色旅遊」。
旅遊展首一天半只向業內人士開放，其後兩天半公眾可用八達通付費入場，大會預計吸引6萬人次，約為疫前七成半。主辦機構「匯眾」董事總經理湯錦成稱，日本，韓國、台灣、泰國和澳門等港人熱門旅遊地的部分展商將提供優惠，今年亦會舉辦90場講座及民俗表演等活動，公眾可在旅遊展網站瀏覽相關資訊。