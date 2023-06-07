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港聞二

「因應政府建議」 民研不發布六四調查

【明報專訊】香港民研原定昨日發布「六四周年調查報告」，惟民研臨時公布「因應相關政府部門經過風險評估後的建議」，決定取消發布。而六四事件34周年當日，警方拘捕或帶走超過20人，特首李家超昨日出席行政會議前被問及能否解釋警方的執法原因，李回應稱，任何人必須依法行事，並為自己行為負責，強調警方會繼續依法辦事。

六四帶走23人 李家超：警依法辦事

六四34周年當日，警方以涉嫌破壞安寧帶走包括社民連主席陳寶瑩在內等23人，到警署協助調查，並拘捕一名涉嫌妨礙警務人員執行職務的女子。李家超昨日被問到能否清楚解釋涉事者在未有發表反對政府言論下，警方為何採取執法行動，以及行動是否與國安法有關，李稱，政府立場非常清晰，任何人都必須依法行事，並為自己行為負責。他表示，所有公眾活動受都要遵從《公安條例》等法律，而且法律條文已清晰列明。

此外，香港民研前身港大民意研究計劃自1993年起，每年都會發布「六四周年調查報告」，調查圍繞港人對六四及中國人權民主發展的觀感，其後民研每年亦繼續調查，惟今年完成調查後取消發布。翻查資料，過往調查有11條問題，包括「同八九年比較，你覺得中國𠵱家嘅人權狀况好咗定差咗」、「你覺得香港人有冇責任推動中國民主發展」等，而去年調查中，有受訪者在多條問題回應「未能表態」。

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