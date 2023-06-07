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港聞二

母涉焗斃3童控謀殺 有鄰居徹夜難眠擬搬走

【明報專訊】深水埗桂林街倫常命案，29歲印度裔母親涉以枕頭焗斃3名女兒，被暫控3項謀殺罪，今日在九龍城裁判法院提堂。案發單位昨解封，近門口位置遺下小童書包。有鄰居稱事發後徹夜難眠，不斷回想為何有警方出現等場面，現打算搬走。特首李家超對事件表示傷心難過，呼籲市民關心身邊親友，社署會為家暴個案提供一站式支援。

街坊梯間獻花 「發生咁多嘢好慘」

昨早9時許，女童的父親及姑母等親友到葵涌公眾殮房認屍，逗留約1小時，眾人神情憂傷，未有發言。被捕母親前晚在警署逗留一晚，昨午不適被送往明愛醫院，至晚上轉往青山醫院。至於案發的桂林街115號唐樓單位，昨日下午2時許解封，大門虛掩，內面放有木櫃、手袋、鞋子、衣物及小童書包。有警員取走一箱證物，單位門外貼有警方告示，指此單位與案有關。涉事單位外及大廈走廊均有街坊獻上白花，亦有人送上快餐店食品，有獻花者稱，「一連串發生咁多嘢好慘」，特意前來獻花。

有外籍女鄰居稱，3名小孩非常可愛，自己有時會給她們朱古力，涉案母親友善有禮，平日帶同3名女孩出入，包括約11時送她們上學，但未見過對方丈夫，近日見其兄弟到訪，該鄰居對命案感傷心及不解，「I didn't think she'd do this（我沒想過她會這樣做）」。居於同大廈的菲律賓裔女住戶Maryam稱從未見過涉事母女，自己亦為人母，不敢相信母親會傷害自己孩子。她對大廈發生命案感震驚及害怕，徹夜難眠，腦海不斷想為什麼有警察出現，現打算搬走。

有市民情緒受困「唔知做啲乜好」

香港國際社會服務社在深水埗地鐵站外設社工諮詢站，並派發傳單。居於屯門的黃小姐途經該處，曾與站內社工交談，她指事發後情緒受困擾，「變咗好低落」、「個腦唔知點解好困擾，又唔知做啲乜嘢好」，更一度失眠。她解釋，涉事家庭是弱勢社群，惟得不到社會幫助及關心，且未向相關機構求助，「可能諗住（社會）未必一定幫到佢，亦可能家庭狀况不想多同人講」。

其中兩名去世女童就讀南昌街西太平洋幼稚園，學生昨早如常上學。有家長稱該校約有三分之二學生為南亞裔，事件令人心情低落，「好陰功，無啦啦關佢哋（3名去世女童）咩事」。同校的另一名南亞裔家長居於案發現場附近，亦表傷感，認為不應這樣對待小朋友，又指有關行為在其家鄉會被判死刑。

李家超表難過 盼關愛隊找隱藏個案

李家超昨出席行政會議前表示，小朋友和每個人一樣有生存權，無人可以奪走他們的生命，又指家暴原因錯綜複雜，或牽涉感情、子女撫養權、財務等問題，需要事主尋求協助，呼籲身邊親友多加提醒或提供資料予相關部門。他表示，未來數天會繼續在深水埗舉辦情緒支援講座，新家園協會為少數族裔設24小時熱線，長遠會研究如何改善精神健康及處理家暴相關服務，又期望「關愛隊」可協助找出隱藏個案。

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