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港聞二

教學助理猝死 醫生料流感致心肌炎 當日如常上班無異樣 上周曾肌肉痛求醫

【明報專訊】在東涌一間小學任職的38歲女教學助理，前日（5日）傍晚伏於其辦公桌上，沒有反應，懷疑暈倒，送院後不治。據悉她上周曾因肌肉疼痛求醫，醫生診斷她因流感引致肌肉發炎。有急症科專科醫生指出，流感可以導致心肌炎，或會導致突然死亡，但機率低於萬分之一。

前日傍晚6時許，嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學一名38歲姓詹女教學助理在教員室伏於其辦公桌上，沒有反應，懷疑暈倒，其他同事報警。救護員到場將她送往北大嶼山醫院，經搶救後證實不治。警方將案列作送院時死亡，死因有待驗屍後確定。

據了解，該名教學助理上周一（5月29日）因肌肉疼痛，前往北大嶼山醫院求醫，醫生當時診斷她為流感引致肌肉發炎，並處方藥物。事發當日早上她如常出門上班，沒有異樣，至傍晚近5時仍與同事聊天。

校長：任職一年多 不常請病假

該校校長麥敏潮表示，死者在該校任職一年多，主要處理文書行政工作，例如收集試卷等，過往不常請病假。麥表示事出突然，「同事真係難過，大家共事一段時間」，並引述辦學團體表示會與死者母親保持聯絡，如有需要會向對方提供協助及支援。

急症科專科醫生馮顯達表示，流感可以引致心肌炎，影響心臟輸出血液功能，或導致心跳不規律，最終心臟衰竭致死，但他形容情况罕見。一般來說，輕微心肌炎患者可能會出現呼吸急促、氣喘、胸口不適等症狀，但若出現急性兼嚴重的心律不正，患者可能在短短幾秒已經削弱心臟泵血功能，若數分鐘內沒有血液到達腦部，已經可以引致死亡。

另一名急症科專科醫生則表示，猝死有很多原因，真正死因要留待法醫驗屍後才能確定。但流感或過濾性病毒的確有可能引致心肌炎，誘發突發心律不正或心臟衰竭，導致死亡，但機率低於萬分之一。

醫生：35歲後猝死多因心腦疾病

普通體檢亦難發現

急症科專科醫生彭繼茂表示，醫學界通常以35歲為界，35歲前猝死可能源於患者的先天疾病，但35歲後猝死的三大主因分別為隱性心臟病、心室顫動及腦出血，例如患者心血管收窄，剛巧有血塊經過堵塞血管，導致沒有血液流到心臟；心跳紊亂，出現異常的心臟脈搏，令心室顫動，最終導致死亡；或腦部爆血管，造成腦出血。

彭續稱，即使患者定時檢查身體，通常亦難以發現以上問題，因為檢驗上述疾病需要做特定檢查，例如心血管閉塞檢查要透過心臟造影、心導管檢查發現；心室顫動要靠入侵性心臟檢查；腦出血要靠腦及腦血管造影檢查。以上檢查通常在病人出現相關症狀，例如心臟驟停、經常頭痛，並向醫生求助，醫生診斷認為有可能出現相關疾病，才會再安排檢查。

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