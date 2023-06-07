國安警拘6人 涉在押者探監師

涉串謀偽造簽署 兩人被指社媒煽動

根據政府新聞稿，被捕人包括3男3女，介乎33至64歲，懷疑串謀在文件上偽造簽署，涉違《刑事罪行條例》「串謀偽造」罪。其中33歲男子及64歲女子則涉嫌危害國安，多次透過社交平台持續發布具煽動意圖的信息，內容涉煽動他人引起對中央及港府的憎恨、支持香港獨立以及鼓吹武力對抗等，涉嫌干犯《刑事罪行條例》「作出具煽動意圖的作為」罪。警方根據法庭手令搜查各人住所，檢獲有關文件及電子通訊工具。

據了解，涉案被指具煽動意圖的信息包括一則2020年帖文，提到「慶祝武警中肺炎」，號召網民當晚10時在鑽石山鳳德邨商場平台舉行「鳳德居民香檳派對」；另一帖文於同年發出，號召網民向一眾「抗暴英雄」報以窗邊咆哮，表達謝意，附以「香港獨立」及「光復香港」等標籤。

在押者為「九十二籤」成員 爆炸品案明年審

其中兩名被捕人是「九十二籤」在押成員，翻查資料，2020年明愛醫院、深圳灣口岸及港鐵羅湖站等發生3宗爆炸品案，警方拘捕多人，包括Telegram群組「九十二籤」管理員及成員。8人被控「串謀犯對訂明標的之爆炸」等，案件排期明年2月預審、8月開審。其中3名與該案同名的被告，今年3月入稟向警方提出民事傷亡訴訟，稱他們約3年前在警署遭警員毆打。

保安局長鄧炳強今年2月表示，當局發現有自稱「探監師」的人多次探訪素未謀面、因「黑暴」事件入獄的在囚者，有人由「黑暴」至今合共探訪逾59名囚犯達395次，也有人近一年半探訪47名囚犯達211次，有人提及「光復懲教」等字眼，「透過思想滲透持續灌輸反政府信息」。被問探監如何觸犯法例，他當時指現階段無證據顯示違法，正調查是否有人煽動仇恨及意圖危害國安，嘗試影響在囚者。