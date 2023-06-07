鄉議局倡丙崗村建屋 同規模「料較高球場快」

劉業強表示，未有就丙崗村建屋計劃與政府商討，稱早前有村民向鄉議局提出在該村的荒廢農地建屋，鄉議局委託建築師「深化」建屋方案，認為建屋量與粉嶺高球場方案相若，又稱丙崗農地平坦、涉小量寮屋戶，不需搬遷古樹，較發展高球場有優勢。

問及丙崗方案能否替代高球場項目，劉稱，相信政府做了很多研究才對高球場用地有此決定，並非指丙崗是替代方案，又稱收回高球場土地後可先發展成康樂用地，再發展成住宅，但最終要政府決定。

發展局：涉私地無車路 料非短期可行

發展局回覆本報查詢稱，政府歡迎社會各界造地建議，但個別建議的可行性需經嚴格技術評估才能確定，初步看來擬議丙崗村用地涉及大量私人土地，亦無車路連接，可行性待研究，但似乎非短期內能建屋土地。

本研：需公帑收地 高球場不花分毫

本土研究社成員黃肇鴻認為，粉嶺高球會以東約32公頃用地的短期租約8月31日屆滿，政府不用花費分毫收地，隨後即可展開規劃程序；鄉議局方案則涉大量公帑收地，之後仍要提出規劃申請，現階段難以評估可否較快上馬，遑論中短期房屋供應。