前土供成員：憂高球場棄建屋 前環諮委員：去年已倡改佈局

發展局：沒放棄建屋 暫時修訂供緩衝

發展局昨回覆本報查詢時重申，如早前新聞公報表示，政府「沒有放棄」建屋計劃，暫時修訂建議主要是提供緩衝期，讓技術部門跟進研究合適的佈局設計和發展參數；儘管暫時修訂為「未決定用途」地帶，但分區計劃大綱草圖的說明書依然表明發展公營房屋的意向。

王坤斥黃偉綸甯漢豪「打倒昨天的我 民意如浮雲」

王坤昨點名表示，現任副財政司長黃偉綸及發展局長甯漢豪在上屆政府主理土供組及收回高球場土地事宜，兩人過渡今屆政府並升官，反問「今屆更上一層樓，卻是今天的我，打倒昨天的我，真個是民意如浮雲！」王坤指當年土供組已因各方壓力，只提出收回球場一小部分、即9公頃建屋，方案獲民意支持、不應輕言放棄， 政府「對市民應公道一點」，稱如建屋計劃做不到會打擊政府威信，「如何服眾？」他又慨嘆，現時市民因怕惹官非，不敢提出反對聲音，民主派不少人「拉了去坐監」，建制派又因為要愛國者治港而要支持政府，不會隨便出聲反對，這情况對香港「不一定好事」。

本土研究社成員黃肇鴻指出，今次事件反映政府罕有在程序上讓步，將擬議發展用地暫時修訂為「未決定用途」地帶，做法不尋常，認為若政府的規劃意向是發展公營房屋，保留為「住宅（甲類）」地帶」亦可。黃稱，政府過去一直表現有決心收回部分高球場用地建屋，惟未見落力推進，甚至以「自設障礙」方式拖慢計劃，例如土拓署向環諮會闖關，「成個過程見不到政府想掃除建屋障礙，直至今年5月環諮會最後一次大會，土拓署仍未能提出修改方案，說服環諮會委員」，最後埋下環保署長有條件批准環評報告的伏筆，拖慢法定規劃程序。

有環諮會前委員對本報表示，環諮會非有意阻撓，該會去年8月已詳細討論，並向政府提供意見，例如要重新規劃樓宇佈局、保護樹林等，但委員會今年5月再開會，政府幾乎將建屋計劃原封不動提交，明顯未採納委員會意見作修改，「其實政府有足夠時間修改，但無做到」。

公屋聯會總幹事招國偉表示，在高球場興建的萬多個公營房屋單位，計劃2029年落成，佔長遠房屋策略十年目標公營房屋整體供應約3%，如計劃有變，他認為暫時無土地可取代。

劉振江：政府沒說褪軚 謝偉銓：期望管理

不過，另一前土供組成員劉振江認為，政府暫時在程序上把土地列為「未決定用途」，再做環評所需的研究，「政府沒有說過褪軚，亦說會如期（9月）收回土地」，他暫時看不到政府放棄建屋用途。劉指當年土供組提出可研究高球場土地作建屋，政府接納建議去做各項研究，不代表立即可建屋。

建測規園界立法會議員謝偉銓說，政府提出要按環評要求再做研究，故把土地改劃，做法是想程序「穩妥」一點，並乘機做公眾「期望管理」。他預計如按環評要求修訂，發展項目規模、密度、面積應會較原先提出縮水，按政府前日安排，發展計劃至少拖慢一年以上。

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