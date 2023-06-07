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大灣區GBA新聞：全線撤深圳 跨半世紀許留山全國剩數間

【明報專訊】2021年在港遭清盤的老牌甜品連鎖店許留山，其在深圳的最後一間分店亦於5月前結業，近日全國門店僅剩個位數。在鼎盛期，許留山全球曾有300多間分店。

位於南山深圳灣科技園的最後一間許留山門店早前已大門緊鎖，記者在大眾點評網上搜尋，深圳再無許留山。不僅如此，許留山亦已退出廣州、上海等地，至近日僅於北京、杭州、三亞、揭陽、澳門各餘一間。

創辦於1960年的許留山原為香港一間涼茶舖，其後兼售龜苓膏、糖不甩等，1992年首創芒果類甜品而風靡全港，至2004年北上，是不少內地人的「港式甜品啟蒙」。許留山還曾開到東南亞、美加等地，鼎盛時期在全球有300多間門店，當中55間位於香港。

屢轉手經營亂 前年在港遭清盤

2009年，許氏家族將許留山股權賣給馬來西亞Navis Capital公司。許留山一度因此陷於經營權糾紛，廣州部分加盟店改名「鄧留山」，2010年還鬧上法庭。

2015年，Navis Capital將許留山售予另一餐飲品牌「黃記煌」的母公司煌天國際，但黃記煌於2019年被百勝中國收購。多次轉手使許留山經營權及市場策略更混亂。與此同時，消費者習慣不斷改變，各式新式茶飲、甜品店層出不窮、競爭激烈，而疫情又導致餐飲業陷於寒冬。「許留山中國」官方微博早已於2020年中停止更新，評論區有許多買了儲值卡的消費者要求退款留言；2021年5月，許留山食品製造有限公司被香港高等法院頒令清盤，在港最後一間門店於同年11月結業。

杭州店：假日生意額逾萬 未聞停業

杭州銀泰百貨許留山分店方經理稱，該店是「香港直營」，周末一天營業額逾萬元人民幣，「我們經營得很好，沒有要停業的消息」。在大眾點評網上，有網友在北京通州分店留言稱「趁還沒有倒閉來打卡」，或是回憶「在香港的第一杯糖水就是許留山」，但亦有人給出低分，並稱「許留山在全國閉店不是沒有原因的」。

茶飲競爭劇 滿記仙踪林同陷困局

不僅許留山，台資品牌仙踪林、仙跡岩及鮮芋仙等亦面對類似困局。與許留山同時期進軍內地的另一香港品牌「滿記甜品」門店數目比高峰期大減約40%，如今在經營權重整之後，2022年與茶飲品牌「小滿茶田」合併，並曾獲得戰略融資。

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