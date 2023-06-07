大灣區GBA新聞：無障礙出行漸受重視 「滴滴」穗深推專業網約車

明報記者 林迎

公益團體營運6輛 有客包車遊湖南

2010年廣州舉辦亞運會及亞洲殘運會時，曾推出100輛無障礙的士。這批的士退役後，2016年曾再推出100輛，由廣交、白雲兩間的士公司營運，透過96900熱線供乘客預約，但上述車輛從2021年起亦漸漸退役。據廣東省殘疾人公益基金會會長麥思明向《新快報》稱，殘障者及需要坐輪椅的長者、病患者長期出外困難，經常要提前半日甚至一天預約車輛，或被迫光顧醫院附近的「黑車」，沒有安全保障。

該基金會與廣東省無障礙促進會在全市有6輛無障礙專用車，自2022年6月起運作，司機經過一個月訓練，要求保持平穩駕駛，亦要學習推輪椅的要點。該服務推出後有不少「回頭客」，有殘障者更包車赴東莞、江門甚至湖南旅遊。

上月廣州推20輛 大數據助行車安全

除了基金會的專車，上月中，滴滴出行在廣州推出全國首個無障礙網約車服務，首批車隊20輛，目前在廣州核心城區（荔灣、越秀、天河、海珠全區，及白雲、番禺部分地區）營運，價格與普通網約車「快車」級別相同。無障礙車內有摺疊上落板，後座有兩條拉繩，可扣在輪椅兩邊腳踏板固定。司機接到無障礙網約訂單，抵達後會幫忙推輪椅並協助乘客上車，扣上特製的安全帶，收起上落板後開車，並會向乘客確認冷氣溫度是否舒適等。

滴滴出行廣東城市總監陳偉表示，有需要的乘客可以提前20分鐘在滴滴手機程式專設的無障礙車服務頁面預約，「滴滴將持續向司機推行全面的安全教育，在行程中運用大數據及時發現預防駕駛隱患，同時不斷提升服務品質」。他稱滴滴將視乎市場實際營運情况，持續投入更多車輛。

深圳推盲人服務 可語音讀屏預約

滴滴亦於2021年在深圳等城市提供為盲人而設的網約車服務，視障者可用語音讀屏約車，司機亦經過「無障礙服務」認證，承諾不得拒載帶導盲犬的乘客。滴滴會先處理視障者的預約，系統亦會提醒司機要協助乘客，若完成服務，司機可獲每單10元人民幣的額外獎勵。

此外，現時深圳深港、運發兩間的士公司共有100輛無障礙的士營運，有需要者可致電12385助殘電召熱線，或者透過微信公眾號「深圳殘疾人服務號」預約；珠海英倫交通運輸有限公司旗下亦有100輛無障礙的士，可致電0756-2775678預約。