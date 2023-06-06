【Emily】家鄉市集fb多非華裔留言惹疑 福建聯會：惠民活動唔需要買like

有見及此，Emily翻查咗專頁內6月3日同4日有關嘉年華嘅帖文，發現109個帖文中，至少有7個帖文係有超過2000個讚好，其他帖文大部分嘅讚好唔夠10個。獲最多讚好嘅有4500個like，係關於重慶酸辣粉，唔少留言都係大讚，有人讚「Nice」、「Sweetest」甚至「Congratulations」。

香港福建社團聯會副主席佘德聰噚日就同Emily講，嘉年華係屬於公益、惠民嘅活動，為市民服務，貨物都係平價發售，冇牟利成分，所以唔需要買like。佘德聰話，呢3日有大約14萬人去嘉年華，個個都大袋細袋咁買，而且係超出佢嘅想像，冇諗過有咁多人，佢自己都幾滿意。至於未來會唔會再搞，佢話呢幾日因為忙於搞嘉年華，未有時間做總結評估，不過如果得到市民認可，估計都會繼續搞。