【Emily】虎豹別墅重開 周五起可跟導賞團

陳列地氈、浴室設施等原裝家俬

古蹟辦教育活動組二級助理館長雷詩雅話，導賞團一節時間約個半鐘，導賞員會帶領市民參觀別墅私人花園同大部分室內空間。至於新開放嘅遊戲室，「萬金油大王」胡文虎曾經用嚟展示客人送嘅禮物；另外，今次亦會陳列大宅部分原裝家俬，例如地氈同主人房浴室設施等，而別墅室內有多個玻璃展櫃，展示瓷器金器、舊相片等文物，重開後會更新展品資料。

雷詩雅又話，開放後會睇公眾反應，再考慮會唔會喺平日加團同埋增加預約名額；佢仲話，虎豹別墅作為一個經典，來港遊客都可以預約參觀，但暫時唔開放畀旅行團參觀嘞。

虎豹別墅係昔日華僑商人胡文虎嘅大宅，喺1930年代建成，2009年獲評為一級歷史建築，但曾最為人熟悉嘅萬金油花園就喺2004年拆咗。別墅建築中西合璧，如天花以蝙蝠圖案作裝飾，但掛上西式水晶吊燈，又因為胡文虎係虔誠佛教徒，別墅亦充滿緬甸佛教色彩。