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【Emily】虎豹別墅重開 周五起可跟導賞團

【明報專訊】承載一代港人記憶嘅大坑虎豹別墅舊年尾因虎豹樂圃停運而關閉，噚日政府就宣布，虎豹別墅呢個禮拜五起會以導賞團方式重新開放，市民今朝10點起可以喺古蹟辦網頁預約，導賞團逢周五至周日及公眾假期以粵語形式舉行，每日4節，每節名額24人。古蹟辦同Emily講，早前翻新咗別墅外牆，同埋室內嘅金箔、漆油，今次重新開放會展示更多房間同文物，包括遊戲室及別墅落成誌慶禮物。

陳列地氈、浴室設施等原裝家俬

古蹟辦教育活動組二級助理館長雷詩雅話，導賞團一節時間約個半鐘，導賞員會帶領市民參觀別墅私人花園同大部分室內空間。至於新開放嘅遊戲室，「萬金油大王」胡文虎曾經用嚟展示客人送嘅禮物；另外，今次亦會陳列大宅部分原裝家俬，例如地氈同主人房浴室設施等，而別墅室內有多個玻璃展櫃，展示瓷器金器、舊相片等文物，重開後會更新展品資料。

雷詩雅又話，開放後會睇公眾反應，再考慮會唔會喺平日加團同埋增加預約名額；佢仲話，虎豹別墅作為一個經典，來港遊客都可以預約參觀，但暫時唔開放畀旅行團參觀嘞。

虎豹別墅係昔日華僑商人胡文虎嘅大宅，喺1930年代建成，2009年獲評為一級歷史建築，但曾最為人熟悉嘅萬金油花園就喺2004年拆咗。別墅建築中西合璧，如天花以蝙蝠圖案作裝飾，但掛上西式水晶吊燈，又因為胡文虎係虔誠佛教徒，別墅亦充滿緬甸佛教色彩。

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