【Emily】西九街頭表演復辦 「守國安法」列指引 即日起至6．18接受申請

新一輪計劃即日起至6月18日接受申請，申請者須填好申請表格，提交表演種類、內容、器材或樂器等資料，並遞交唔超過5分鐘嘅示範短片，再經管理局代表組成嘅評審小組根據表演嘅質素同獨特性，街頭藝人嘅技巧、經驗等因素甄選。

管理局有權立即中止演出

入選者將獲發有效期為半年嘅「街頭表演許可證」，以預約於周末及公眾假期（特定日子除外）表演時段，喺西九文化區內其中一個指定街頭表演區域演出。計劃涵蓋樂器演奏、演戲、唱歌、小丑表演、魔術、舞蹈或其他技藝表演。

計劃指引提及，表演者須確保遵守國安法同政府有關維護國家安全嘅其他法律，以及唔可以從事違反上述法律嘅行為同活動；如果表演涉及國歌、國旗等，表演者須遵守並履行《國歌條例》及《國旗及國徽條例》。西九文化區管理局發言人話，管理局作為法定機構，有責任確保區內嘅表演節目同展覽遵守各項香港法律。

管理局表演藝術行政總監譚兆民話，街頭表演唔止豐富城市文化體驗，仲為有抱負嘅藝術工作者提供磨練技藝同推廣作品嘅平台，而西九文化區就為街頭表演者提供咗一個獨特嘅舞台，畀佢哋有機會大放異彩。