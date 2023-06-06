刺警案翌日網上煽惑殺警 女生認罪

【明報專訊】2021年銅鑼灣七一刺警案後，一名女學生涉在社交媒體留言「如果香港有M82就好」，又稱「本人乃恐怖分子，支持以暴力行動，以示革命之心」。她昨於區域法院承認一項煽惑他人有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪，還押至7月19日判刑。控方案情指出，被告疑與男友私下發送Telegram（Tg）信息，稱自己承受很大壓力，希望自己死前「殺一隻狗」，意指殺警。
庭上透露，被告葉倩敏（現22歲）另涉違反警員「起底」禁令的高院案件，被判囚21日、緩刑1年。控方表示，本案在高院案件之前發生，故前案的緩刑不影響。
求情稱衝動 已感後悔
辯方求情稱，被告為香港專業教育學院（IVE）學生，現正休學一年，她在衝動下犯案，已感後悔；被告並非名人，在社交媒體的追蹤人數不多，而控方標記涉案帖文中的M24和M82為槍支型號，未必為人熟悉。
案情指出，被告2021年7月2日在多個社交媒體發帖，例如在名為「元朗人公海！！721第23個月」的Tg群組留言「71、101係殺狗好日子」、「係（喺）香港玩M82就好×正」，意指對警員使用槍支。此外，被告曾向名為「我家的老公仔」的Tg用戶發信息稱「我真係想死」、「我死之前，比（畀）我殺一隻狗，我要攬埋佢地（哋）死」。
根據案情，被告亦在逾1200人追蹤的facebook帳號發帖，表示「其實無野（嘢）值得我地（哋）喊，其實有野（嘢）值得我地（哋）學」、「如果香港有M82就好，M24都好」。被告另於Instagram發帖稱「所有阻膠、泛民、捉鬼黨，一率（律）死×開」。被告以煽惑他人謀殺罪被捕，警誡下稱一時衝動犯案。
【案件編號：DCCC 160/22】
相關字詞﹕區域法院 煽惑他人有意圖而傷人罪 七一刺警案