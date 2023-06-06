明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

刺警案翌日網上煽惑殺警 女生認罪

【明報專訊】2021年銅鑼灣七一刺警案後，一名女學生涉在社交媒體留言「如果香港有M82就好」，又稱「本人乃恐怖分子，支持以暴力行動，以示革命之心」。她昨於區域法院承認一項煽惑他人有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪，還押至7月19日判刑。控方案情指出，被告疑與男友私下發送Telegram（Tg）信息，稱自己承受很大壓力，希望自己死前「殺一隻狗」，意指殺警。

庭上透露，被告葉倩敏（現22歲）另涉違反警員「起底」禁令的高院案件，被判囚21日、緩刑1年。控方表示，本案在高院案件之前發生，故前案的緩刑不影響。

求情稱衝動 已感後悔

辯方求情稱，被告為香港專業教育學院（IVE）學生，現正休學一年，她在衝動下犯案，已感後悔；被告並非名人，在社交媒體的追蹤人數不多，而控方標記涉案帖文中的M24和M82為槍支型號，未必為人熟悉。

案情指出，被告2021年7月2日在多個社交媒體發帖，例如在名為「元朗人公海！！721第23個月」的Tg群組留言「71、101係殺狗好日子」、「係（喺）香港玩M82就好×正」，意指對警員使用槍支。此外，被告曾向名為「我家的老公仔」的Tg用戶發信息稱「我真係想死」、「我死之前，比（畀）我殺一隻狗，我要攬埋佢地（哋）死」。

根據案情，被告亦在逾1200人追蹤的facebook帳號發帖，表示「其實無野（嘢）值得我地（哋）喊，其實有野（嘢）值得我地（哋）學」、「如果香港有M82就好，M24都好」。被告另於Instagram發帖稱「所有阻膠、泛民、捉鬼黨，一率（律）死×開」。被告以煽惑他人謀殺罪被捕，警誡下稱一時衝動犯案。

【案件編號：DCCC 160/22】

相關字詞﹕區域法院 煽惑他人有意圖而傷人罪 七一刺警案

上 / 下一篇新聞

3童疑遭枕焗斃 單親印度裔母涉謀殺 與夫分居正爭撫養權 近日失常稱「被鬼跟」
3童疑遭枕焗斃 單親印度裔母涉謀殺 與夫分居正爭撫養權 近日失常稱「被鬼跟」
鄰居感錯愕 稱涉案母平日「好關心小朋友」
鄰居感錯愕 稱涉案母平日「好關心小朋友」
融樂會：文化語言異礙求助 援少數族裔需主動
融樂會：文化語言異礙求助 援少數族裔需主動
民政處講座助紓情緒 陳國基籲勿向子女發泄
民政處講座助紓情緒 陳國基籲勿向子女發泄
高球場用地改未決定用途 建屋未有期 發展局稱就環評檢視房屋佈局 「難免影響規模時間表」
高球場用地改未決定用途 建屋未有期 發展局稱就環評檢視房屋佈局 「難免影響規模時間表」
10月來港辦高球賽 沙特阿美下周赴城規
10月來港辦高球賽 沙特阿美下周赴城規
官索精神報告 鑽石山疑兇月中再訊
官索精神報告 鑽石山疑兇月中再訊
精神健康諮委周五開會 料重點商增人手
精神健康諮委周五開會 料重點商增人手
前區議員士多掛燭畫 警：涉煽動拆除 記協批無理拘留麥燕庭 警指不合作 促撤失實聲明
前區議員士多掛燭畫 警：涉煽動拆除 記協批無理拘留麥燕庭 警指不合作 促撤失實聲明
同舉燭有放行有帶走 監警前委員：釐清界線更利執法
同舉燭有放行有帶走 監警前委員：釐清界線更利執法
最低工資擬引7指標 意見多撐一年一檢
最低工資擬引7指標 意見多撐一年一檢
審議區會改革議員倡擴職能 麥美娟：草案不能改
審議區會改革議員倡擴職能 麥美娟：草案不能改
P牌車連撼兩的士 途人疑夾鐵欄重傷
P牌車連撼兩的士 途人疑夾鐵欄重傷
李慧詩退役 謝港人寵愛
李慧詩退役 謝港人寵愛
兩反黑警涉越權查案 保安：被告稱駐守當區
兩反黑警涉越權查案 保安：被告稱駐守當區
闖立會案 辯方專家遭翻舊案質疑不可靠
闖立會案 辯方專家遭翻舊案質疑不可靠
旺角警署外集結案 「喱騷」女團成員脫罪
旺角警署外集結案 「喱騷」女團成員脫罪
涉扮患癌騙保險 姊妹控5罪
涉扮患癌騙保險 姊妹控5罪
撤捐器官 4人涉盜用資料等被捕 有人系統輸入粗口 警：影響核實流程或違法
撤捐器官 4人涉盜用資料等被捕 有人系統輸入粗口 警：影響核實流程或違法
初企將港大技術商品化 晶片「捕」轉移能力癌細胞 助精準用藥
初企將港大技術商品化 晶片「捕」轉移能力癌細胞 助精準用藥
港大科創中心啟用 促進跨學科合作
港大科創中心啟用 促進跨學科合作
欠數百萬賭債 50歲退休警自縊
欠數百萬賭債 50歲退休警自縊
涉醉酒刑毁打架 警保釋候訊
涉醉酒刑毁打架 警保釋候訊
大灣區GBA專題：霸公地出租帳篷牟利 政府清拆 部分公園即禁露營 網上仍見租賃信息
大灣區GBA專題：霸公地出租帳篷牟利 政府清拆 部分公園即禁露營 網上仍見租賃信息
大灣區GBA專題：露營產業發展快現弊端
大灣區GBA專題：露營產業發展快現弊端
灣區手記：「中招」新一波 ／文：尚東美
灣區手記：「中招」新一波 ／文：尚東美
【Emily】西九街頭表演復辦 「守國安法」列指引 即日起至6．18接受申請
【Emily】西九街頭表演復辦 「守國安法」列指引 即日起至6．18接受申請
【Emily】虎豹別墅重開 周五起可跟導賞團
【Emily】虎豹別墅重開 周五起可跟導賞團
【Emily】大律師會北大復授普通法 5年來首次
【Emily】大律師會北大復授普通法 5年來首次
【Emily】家鄉市集fb多非華裔留言惹疑 福建聯會：惠民活動唔需要買like
【Emily】家鄉市集fb多非華裔留言惹疑 福建聯會：惠民活動唔需要買like
【Emily】人代考察湛江 梁美芬讚鋼鐵廠重環保
【Emily】人代考察湛江 梁美芬讚鋼鐵廠重環保
【Emily】國際設計獎主辦列港「國家」 警投訴後更正
【Emily】國際設計獎主辦列港「國家」 警投訴後更正