港大科創中心啟用 促進跨學科合作

港大創業引擎基金同步啟動

港大昨舉辦「Dream On 2023」創新創業日，40間由港大衍生的初創公司介紹科研成果。港大科創中心是該校的一站式創業支援平台，總監汪鵬接受本報訪問時稱，中心去年10月醞釀籌組，至今年2月設立辦公室，昨正式啟用，過去3個月每月都舉行跨部門會議。

汪解釋，港大在內地及本港科研成就排名前列，但因港大為綜合型研究院校，不同學院及學系學術範疇廣泛，以往多由部門自行支持研究，跨學科合作則靠自發，因此成立平台協助配對校內不同領域人才及資源，推動初創公司發展及將成果商品化，以往便曾促成工商管理碩士學生與科研團隊合作。至於EEF資金池目標是4億元，首階段資金5000萬元，為校內初創團隊提供資金。

調低校方股權 增初企主導權

發明人知識產權收入增至七成

港大亦宣布推出兩項新措施，若校內教授有意以港大科研成果成立公司，校方股權佔比由10%降至5%。汪鵬解釋，原有安排下，校方要求佔公司10%股權，在初創企業引入其他投資後，或會分薄創辦人股權佔比、削弱創辦人對公司的控制權，故下調校方股權佔比，有助師生對其企業有更大主導權。另發明人的知識產權收入增至七成，冀有助提供更大誘因促使師生發展其技術及企業。