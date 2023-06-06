初企將港大技術商品化 晶片「捕」轉移能力癌細胞 助精準用藥

過往如禾稈找針 現成本大減

林素娥昨受訪時稱，上述晶片MoC由港大生物科學學院院長（暫任）黃思齊團隊透過10多年研發技術，至2019年成立初創企業MetTactics將技術成果商品化。她引述數據，現時逾九成癌症患者死因與癌症轉移有關，但在原發性腫瘤內具轉移能力的細胞僅佔約0.01%，故醫護人員難以及早識別問題細胞以精準用藥，現時醫生或需花數月為病人試藥，若無藥效，患者病情就有惡化風險。該公司研發的癌轉移晶片有助醫生及早辨識別具轉移能力的癌細胞。

蛋白塗層「捕」高危細胞

MoC晶片闊度與五元硬幣相若，塑料透明晶片內的微細管道有蛋白塗層。林以卵巢癌為例，醫生抽取患者腹水注入晶片內，當體液在晶片流動，當中有轉移能力的癌細胞會與蛋白塗層發生作用，依附在塗層上將之「捕獲」。她解釋晶片原理是模擬癌細胞到達目標器官後情况，管道則是模擬人體內的流體力學環境。

冀明年瑪麗應用 正申歐美認證

林表示，現時研究發現晶片可適用於為卵巢癌、腸癌、胃癌患者辨識可轉移癌細胞，下階段冀用血液注入晶片亦有同樣效果，並擴展至為肺癌及乳癌等患者診斷，團隊正與瑪麗醫院合作，冀透過收集病人樣本以取得更準確數據。她說，由於本港沒有法例規管相關醫療工具，有望明年初起在瑪麗醫院臨牀應用，作為醫生診斷的「第二意見」，在為病人處方癌症藥物時作參考。

產品亦擬打入海外及內地市場，她說現時產品在內地及歐美已有生產線，正在處理美國食品藥物管理局（FDA）及歐盟等認證，目標2025年作臨牀測試，讓產品進入市場。

明報記者