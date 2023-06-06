撤捐器官 4人涉盜用資料等被捕 有人系統輸入粗口 警：影響核實流程或違法

【明報專訊】警方就近期取消器官捐贈登記事件展開調查，昨以「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪拘捕4人，各人涉嫌利用他人的個人資料等申請取消器官捐贈登記，「被取消登記」者包括官員、議員、藝人及一般市民，甚至已去世者。警方表示暫未有迹象顯示被捕人有組織或受人指使，不排除有人因貪玩犯案。有被捕人疑在登記系統中輸入粗口，網罪科警司譚威信說，若某人在系統並非輸入個人資料而是其他資訊，一旦影響相關機構（即衛生署）的核實流程，亦有可能違法。
涉案4名本地男子（19至47歲）在堅尼地城、旺角及葵涌被捕，分別報稱學生、電子技工、室內設計助手及自僱者，其中電子技工和自僱者是兄弟。警方在行動中檢獲5部手機及3部平板電腦。
涉不誠實用電腦 未見有組織
盜用被起底者等資料 或貪玩
譚威信表示，被捕人涉嫌在網上尋找被「起底」者的個人資料，又或使用他人在網上被公開的個人資料，作取消器官登記。譚表示被捕人分別涉及3種懷疑違法行徑，包括盜用他人資料作取消器官捐贈登記；胡亂輸入不同身分證號碼及名字取消登記；在取消器官捐贈登記時輸入非個人資料信息，例如粗口。
警：有人造謠「損人不利己」
譚威信說，單是今年2月，984宗取消登記申請中有726宗屬無效，比率高達74％。他強調器官捐贈登記及取消屬絕對自願，惟別有用心的人作不誠實申請，刻意破壞及擾亂系統，故警方介入調查。
他說近日有人惡意散播跨境器官移植互助機制的虛假消息，渲染機制與非法器官買賣有關，形容屬「損人不利己的幼稚行為」，不希望虛假消息「講得多就變成真」，甚至因此剝奪病人獲救及生存權利，提醒公眾應從多個渠道了解。
醫衛局上月底表示，近期器官捐贈取消登記數字不尋常，過去5個月共5785個取消申請，當中約一半屬從未登記卻申請退出或重複取消的無效申請。特首李家超其後稱，近期取消器官捐贈情况不尋常，非常反對任何人嘗試破壞系統，認為情况屬非常可疑的破壞行徑，要求警方調查當中有否違法行為。