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港聞二

旺角警署外集結案 「喱騷」女團成員脫罪

【明報專訊】2019年9月29日「全球反極權遊行」演變成警民衝突，3男女否認在旺角參與非法集結，包括杜汶澤旗下公司「喱騷」成立的女團其中一名成員廖樂兒。案件昨於西九龍裁判法院裁決，裁判官稱廖與另一女被告當晚身處旺角警署外，但未能排除兩人是無辜的可能，裁定罪名不成立；餘下男被告就非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器罪成，還押至6月19日判刑。

偕朋友脫罪 官:不能排除無辜

3名被告分別為報稱演員的朱德成（30歲）、學生廖樂兒（19歲）及學生劉曉彤（18歲）。3人被控2019年9月29日在旺角警署對出附近一帶與其他不知名者參與非法集結。朱另被控於同日攜有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置。

裁判官裁決時指出，廖及劉的辯方案情稱兩人是友人關係，當晚她們到旺角警署附近吃晚飯後，由於等不到回家小巴，打算改搭巴士。由於不熟悉旺角街道，故在附近游走以找尋車站，途中遇上迎面而來的警員，被當場制服。

裁判官續稱，雖然兩人案發時身穿黑衣及戴上口罩，但這是個人選擇，亦不能排除兩人是無辜在場，况且現場片段拍攝到兩人沒做手勢及與其他人交流，認為控方未能成功舉證兩人參與非法集結，裁定脫罪。

曾用雷射筆 同案一被告罪成

至於朱德成，裁判官接納他在警誡下的供辭，加上有現場片段拍攝到他曾使用雷射筆及在旺角警署外徘徊，認為控方成功舉證，裁定兩罪成立。辯方申請保留求情，並冀法庭為被告索取精神科報告，因被告精神狀况與案件相關。裁判官下令為被告索取精神科報告後才判刑。

【案件編號：WKCC 1825/22】

相關字詞﹕非法集結 旺角警署 全球反極權 反修例事件

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