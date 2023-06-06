闖立會案 辯方專家遭翻舊案質疑不可靠

稱被告不宜答辯 被質疑盡信被告

辯方傳召專家證人、精神科醫生黃宗顯。黃供稱，被告於約5至7歲期間被診斷「有限智能至輕度智障」及認知能力不足，18歲後確診思覺失調。黃評估被告後，診斷他患自閉症，欠缺能力理解和跟從法庭程序，不適宜答辯。

黃不認同控方提供的兩份精神科報告意見，質疑控方專家的提問方法，稱被告回覆明白與理解問題背後意思是兩回事，該些報告不足以證明被告能明白控罪、指示代表律師和跟從法庭程序。

控方盤問時，播放被告與警方的會面紀錄，片中警員簡介房間內何處安裝了收音器及鏡頭時，被告均有回應，即望向相關設施。控方稱這意味被告有「聆聽、思考及回應」能力，黃表示同意。控方表示，雖然被告在會面時聲稱不懂何謂「指示律師」，但「一般人都唔知咩係『指示』啦」，質疑黃應顯淺易明地問被告「識同律師講發生咩事？」黃認同是另一種方法。

專家：不解不引獲接納案件

控方亦提及黃曾於一宗涉及侮辱國旗的案件中被法庭拒納證供，質疑黃於本案同樣「照單全收」被告說法。黃表示，不明白控方為何僅提到他一次被法庭批評的經歷，但不提及他曾於其他案中被接納為可靠證人。審訊今續。

【案件編號：DCCC606至610/20等】

（反修例風暴）