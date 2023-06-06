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港聞

港聞二

兩反黑警涉越權查案 保安：被告稱駐守當區

【明報專訊】隸屬油尖旺區反黑組的警署警長及警員涉超越職權範圍，以虛假身分及出示訛稱由警方簽發的信件，索取一宗傷人案閉路電視錄像，在警方內部調查時遭揭發。兩人否認一項在公職中行為失當罪，案件昨在觀塘法院開審。承認事實稱，該宗傷人案由東九龍重案組調查。有保安作供稱，被告曾自稱駐守秀茂坪區。

屬油尖旺區 查東九案

被告依次為反黑組警署警長沈志明（41歲）及反黑組警員楊卓麟（35歲）。開審前辯方先要求控方釐清案情等，控方表示本案的虛假文件不涉及其他控罪，並指稱兩人沒獲授權調查相關傷人案。

根據承認事實，2021年11月17日九龍灣臨利街發生用刀傷人案件，由東九龍重案組調查。兩被告則隸屬油尖旺區反三合會行動組。案發翌日，重案組在九龍灣興發冰室見到首被告與另一男子，兩被告曾進入啟祥道開達大廈保安室及港大專業進修學院九龍東分校，並使用警車，兩人同月20日被捕。而負責該宗傷人案的秀茂坪區督察譚浩然沒指派被告調查。

控方傳召開達大廈段姓保安主管作供，他稱當日穿灰衫的首被告和穿黑衫的次被告進入保安室，其中一人稱「呢度有CCTV（閉路電視）睇到出面」，有被告「離遠攞個pass（委任證）出嚟」。其後被告稱欲查看前兩晚閉路電視片段，並詢問索取片段手續，段回應稱需要警察證明。

交印有警徽文件 複製錄像

段續稱，有被告問及大廈資料後，取出印有警徽的文件交予他，其中一被告寫下警員編號等讓段登記，再用USB複製片段。段忘記誰出示委任證及將文件交給他，他稱曾問被告駐守區份，在流水簿記錄被告屬秀茂坪警區。審訊今續。

【案件編號：KTCC 1464/22】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 公職人員行為失當 警員 警署警長 反黑組

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