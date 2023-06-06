李慧詩退役 謝港人寵愛

東奧後心態變 讓位後輩

獲獎無數的「牛下女車神」昨決定卸下運動員身分，踏上第二人生。李慧詩在訪問承認，退役決定有多項考慮因素，包括個人心態，「上年一直想一路當運動員，但最後覺得做不到，想專注學業。今年也試過想重拾訓練，但自己的感覺像告訴我是時候停下來，不是因為能力或年齡問題，而是我覺得追逐每個目標都需要好強烈的欲望與衝勁」。2021年東京奧運摘銅後，她亦略感心態有變，認為團隊把注意力放在自己身上，令其他有潛質後輩得不到資源發展，並非樂見現象，「現在短途組有4名運動員，若我在隊中就代表她們只有兩人能參賽，我不在她們就能3人參與，這樣對她們較公平。無論成績怎樣，至少她們參與過亞運」。

李慧詩2017年9月入讀浸大創意及專業寫作文學士課程，其後多次因應付國際賽而暫緩學業，至戰畢2021年東京奧運及陝西全運後返校園專注學業，今年終畢業。她昨亦在訪問證實，稍後將成為港隊短途組教練，但需先考取教練牌照，未知能否趕及以教練角色隨隊到9月展開的杭州亞運。

港首人兩奧奪牌 擬任教練

對於一代單車傳奇退役並計劃轉任教練，單車總會主席梁鴻德接受本報訪問稱，李慧詩的運動員成就毋庸置疑，尊重其決定，亦支持她做教練，「其經驗可幫到後輩不少，對培訓未來世界級人才絕對有正面作用，相信Sarah未來在新角色上同樣會有很多需學習的地方」。港隊總教練沈金康與一眾港將剛於內地完成杭州亞運場地測試賽，今隨即赴泰國出戰亞洲公路錦標賽，至截稿前未回覆。

36歲的李慧詩職業生涯獲獎無數，2004年出道的她，2010年首次代表港隊出戰廣州亞運，於場地單車女子500米計時賽以33.945秒打破亞洲紀錄，擊敗衛冕的中國名將郭爽摘金，同年膺香港最具潛質運動員獎。

2012年李慧詩於倫敦初戰奧運，代表港隊於開幕禮擔任持旗手，「牛下女車神」亦不負眾望於女子凱林賽（又稱競輪賽）摘下港隊歷來首面銅牌。雖然2016年里約奧運失利，但前年李慧詩在東京奧運女子爭先賽摘銅，成為史上首名在兩屆奧運奪牌的港將。