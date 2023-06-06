明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

審議區會改革議員倡擴職能 麥美娟：草案不能改

【明報專訊】政府向立法會提交區議會改革修例草案，法案委員會昨日開始審議。多名議員關注，修例列明區議會職能限於接受政府諮詢，以及就區議會主席指明的議題發表意見，冀能擴闊職能範圍，容許區議員就其他事項發表意見及跟進。民青局長麥美娟表明有關草擬條文是按照《基本法》而訂，不能改動，重申區議員收到市民意見可隨時向政府反映。

麥美娟：條文按基本法制訂

立法會審議《2023年區議會（修訂）條例草案》，修例訂明區議會職能包括就地區事務接受政府諮詢，多名議員昨在法案委員會上關注職能太窄。工聯會吳秋北認為區議會改革後是行政主導，但認為職能「寫得太死」，憂慮政府不諮詢區議會，區議員就毋須發表意見，希望能「寫闊少少」。麥美娟表示，《基本法》第97條列明非政權性的區域組織角色是接受政府諮詢，不包括跟進和監察功能，今次修例要跟從有關寫法，認為職能沒有擴闊空間。她亦指出，如果區議會認為有指定問題需要政府關注，可由區議會主席去信政府部門或在地區管理委員會跟進。

身兼九龍城區議員的立法會議員楊永杰表示，新職能下區議員角色被動，建議增加在相關條文列明區議員能「向政府提供意見」。麥美娟回應，區議員並非不能反映其他意見，可按照會議常規提交文件，區議會主席將視乎跟社區福祉是否有關而審批。

修例後區議會職能包括就區議會主席指明的議題收集和反映意見，本身是觀塘區議員的民建聯顏汶羽建議有關條文改為「區議會指明的議題」。麥美娟表示不能修改，強調區議會主席的職責是制訂會議議程及議題，否則將會像今屆區議會般，有議員提出超越區議會職權範圍的討論事項。

法案委員會將於本周一至五審議修例草案，委員會主席廖長江早前亦表示，會爭取在6月內完成審議工作，提交立法會大會恢復二讀。

上 / 下一篇新聞

3童疑遭枕焗斃 單親印度裔母涉謀殺 與夫分居正爭撫養權 近日失常稱「被鬼跟」
3童疑遭枕焗斃 單親印度裔母涉謀殺 與夫分居正爭撫養權 近日失常稱「被鬼跟」
鄰居感錯愕 稱涉案母平日「好關心小朋友」
鄰居感錯愕 稱涉案母平日「好關心小朋友」
融樂會：文化語言異礙求助 援少數族裔需主動
融樂會：文化語言異礙求助 援少數族裔需主動
民政處講座助紓情緒 陳國基籲勿向子女發泄
民政處講座助紓情緒 陳國基籲勿向子女發泄
高球場用地改未決定用途 建屋未有期 發展局稱就環評檢視房屋佈局 「難免影響規模時間表」
高球場用地改未決定用途 建屋未有期 發展局稱就環評檢視房屋佈局 「難免影響規模時間表」
10月來港辦高球賽 沙特阿美下周赴城規
10月來港辦高球賽 沙特阿美下周赴城規
官索精神報告 鑽石山疑兇月中再訊
官索精神報告 鑽石山疑兇月中再訊
精神健康諮委周五開會 料重點商增人手
精神健康諮委周五開會 料重點商增人手
前區議員士多掛燭畫 警：涉煽動拆除 記協批無理拘留麥燕庭 警指不合作 促撤失實聲明
前區議員士多掛燭畫 警：涉煽動拆除 記協批無理拘留麥燕庭 警指不合作 促撤失實聲明
同舉燭有放行有帶走 監警前委員：釐清界線更利執法
同舉燭有放行有帶走 監警前委員：釐清界線更利執法
最低工資擬引7指標 意見多撐一年一檢
最低工資擬引7指標 意見多撐一年一檢
P牌車連撼兩的士 途人疑夾鐵欄重傷
P牌車連撼兩的士 途人疑夾鐵欄重傷
李慧詩退役 謝港人寵愛
李慧詩退役 謝港人寵愛
兩反黑警涉越權查案 保安：被告稱駐守當區
兩反黑警涉越權查案 保安：被告稱駐守當區
闖立會案 辯方專家遭翻舊案質疑不可靠
闖立會案 辯方專家遭翻舊案質疑不可靠
旺角警署外集結案 「喱騷」女團成員脫罪
旺角警署外集結案 「喱騷」女團成員脫罪
涉扮患癌騙保險 姊妹控5罪
涉扮患癌騙保險 姊妹控5罪
撤捐器官 4人涉盜用資料等被捕 有人系統輸入粗口 警：影響核實流程或違法
撤捐器官 4人涉盜用資料等被捕 有人系統輸入粗口 警：影響核實流程或違法
初企將港大技術商品化 晶片「捕」轉移能力癌細胞 助精準用藥
初企將港大技術商品化 晶片「捕」轉移能力癌細胞 助精準用藥
港大科創中心啟用 促進跨學科合作
港大科創中心啟用 促進跨學科合作
刺警案翌日網上煽惑殺警 女生認罪
刺警案翌日網上煽惑殺警 女生認罪
欠數百萬賭債 50歲退休警自縊
欠數百萬賭債 50歲退休警自縊
涉醉酒刑毁打架 警保釋候訊
涉醉酒刑毁打架 警保釋候訊
大灣區GBA專題：霸公地出租帳篷牟利 政府清拆 部分公園即禁露營 網上仍見租賃信息
大灣區GBA專題：霸公地出租帳篷牟利 政府清拆 部分公園即禁露營 網上仍見租賃信息
大灣區GBA專題：露營產業發展快現弊端
大灣區GBA專題：露營產業發展快現弊端
灣區手記：「中招」新一波 ／文：尚東美
灣區手記：「中招」新一波 ／文：尚東美
【Emily】西九街頭表演復辦 「守國安法」列指引 即日起至6．18接受申請
【Emily】西九街頭表演復辦 「守國安法」列指引 即日起至6．18接受申請
【Emily】虎豹別墅重開 周五起可跟導賞團
【Emily】虎豹別墅重開 周五起可跟導賞團
【Emily】大律師會北大復授普通法 5年來首次
【Emily】大律師會北大復授普通法 5年來首次
【Emily】家鄉市集fb多非華裔留言惹疑 福建聯會：惠民活動唔需要買like
【Emily】家鄉市集fb多非華裔留言惹疑 福建聯會：惠民活動唔需要買like
【Emily】人代考察湛江 梁美芬讚鋼鐵廠重環保
【Emily】人代考察湛江 梁美芬讚鋼鐵廠重環保
【Emily】國際設計獎主辦列港「國家」 警投訴後更正
【Emily】國際設計獎主辦列港「國家」 警投訴後更正