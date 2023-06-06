審議區會改革議員倡擴職能 麥美娟：草案不能改

麥美娟：條文按基本法制訂

立法會審議《2023年區議會（修訂）條例草案》，修例訂明區議會職能包括就地區事務接受政府諮詢，多名議員昨在法案委員會上關注職能太窄。工聯會吳秋北認為區議會改革後是行政主導，但認為職能「寫得太死」，憂慮政府不諮詢區議會，區議員就毋須發表意見，希望能「寫闊少少」。麥美娟表示，《基本法》第97條列明非政權性的區域組織角色是接受政府諮詢，不包括跟進和監察功能，今次修例要跟從有關寫法，認為職能沒有擴闊空間。她亦指出，如果區議會認為有指定問題需要政府關注，可由區議會主席去信政府部門或在地區管理委員會跟進。

身兼九龍城區議員的立法會議員楊永杰表示，新職能下區議員角色被動，建議增加在相關條文列明區議員能「向政府提供意見」。麥美娟回應，區議員並非不能反映其他意見，可按照會議常規提交文件，區議會主席將視乎跟社區福祉是否有關而審批。

修例後區議會職能包括就區議會主席指明的議題收集和反映意見，本身是觀塘區議員的民建聯顏汶羽建議有關條文改為「區議會指明的議題」。麥美娟表示不能修改，強調區議會主席的職責是制訂會議議程及議題，否則將會像今屆區議會般，有議員提出超越區議會職權範圍的討論事項。

法案委員會將於本周一至五審議修例草案，委員會主席廖長江早前亦表示，會爭取在6月內完成審議工作，提交立法會大會恢復二讀。