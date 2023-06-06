最低工資擬引7指標 意見多撐一年一檢

普遍倡用方程式調整

去年《施政報告》宣布邀請最低工資委員會研究優化檢討機制，包括檢討周期及提升效率等。委員會表示，今年4月24日完成首階段諮詢，收到159份書面意見，來自勞工組織、僱主組織及學術界等，大部分認為檢討周期應縮至「一年一檢」，亦有意見認為應維持現行「兩年一檢」機制及檢討方法。

委員會表示，希望第二階段諮詢更聚焦聽取公眾及相關組織的意見。諮詢文件問及持份者是否同意將檢討周期改為「一年一檢」，又問是否同意採用指標或以指標構成的方程式，調整最低工資水平。諮詢文件又問到，如同意需不時檢討有關指標或方程式，檢討周期應為多久，選項包括2至5年一檢，以及「不定時按情况╱需要」檢討。

目前檢討最低工資水平時，會參考一系列指標，包括收入及工時調查的數據、經濟活動調查的數據、政府統計處的數據等。委員會稱，贊成「一年一檢」的意見普遍認為可考慮採用指標或方程式調整法定最低工資水平，建議的指標大致歸納為7個類別（見表），包括通脹、貧窮狀况及法定最低工資涵蓋人數等。諮詢文件亦要求公眾就該7項指標選出最多3項他們認為最合適的項目。

廠商會撐現機制

指頻檢討耗資源

香港中華廠商聯合會表示，不贊成引入過分頻繁和「機械式」的檢討方式，認為會損害香港營商環境和競爭力，促請委員會維持現有的檢討機制。廠商會會長史立德說，賺取最低工資的僱員逐年減少，反映僱主因應經濟增長和市場趨勢，主動以較高薪酬聘用員工，證明現行機制有效。

勞工界立法會議員周小松向本報表示，目前最低工資水平偏低，跑輸通脹，又強調「一年一檢」是可行「做得到」，「全香港任何一個機構、私營機構、公營機構或公務員都係每年檢討薪酬」。他又認為工資水平及通脹每年均有變動，將來如設立以指標構成的方程式，必須反映該因素。