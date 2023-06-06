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港聞

港聞二

同舉燭有放行有帶走 監警前委員：釐清界線更利執法

【明報專訊】六四事件34周年當晚，警員以涉嫌破壞社會安寧為由帶走23人返警署作進一步調查，1人涉拒絕出示身分證被捕。多名市民當晚在維園個別有不同悼念行為，同樣持有蠟燭，有人獲放行，有人被帶上警車，待遇不一。監警會副主席陳振英回應本報查詢，稱監警會須有投訴才會處理；監警會前委員鄭承隆認為若界線清晰，更有利警方執法。

據本報周日晚在維園告士打道入口觀察，有男子在長椅手持蠟燭，遭截查及帶上警車；有留學生單膝跪下，將蠟燭放在地上欲燃點，遭截查後獲放行；另有市民的背囊遭搜出寫六四字眼的電子蠟燭後被帶走。

陳振英：監警會非監督執法

有投訴才會調查

立法會議員、監警會副主席陳振英回覆本報稱，暫未掌握有無人因上述情况投訴，監警會角色非監督警察執法，而是須在投訴警察課接到投訴後展開調查，再作審核。陳表示市民如想知事件是否有違例風險，「應該要明確指出那件事發問，而不是『不斷去試底線』」。陳表示，如他作為警方亦會回答「很多事情要視乎具體情况」，難一概而論。

鄭承隆回覆本報稱，警員執法時旁人未必掌握實質考慮，包括是否「受到即時威脅」或有其他情報等，他未能評論個別事件。不過，鄭引述《監警會條例》第8(1)(c)，指法例賦予監警會權力，可去信警方要求釐清執法準則，「這不是針對警方，純粹是令市民更清晰警察執法情况如何，避免警隊衍生投訴」。鄭又稱，作為一個普通市民都希望知道，「如果有朋友想悼念，任何人想悼念也好，界線在哪裏。我想愈清晰（市民）對警方執法愈有信心」。

相關字詞﹕執法 悼念 監警會 六四事件34周年 六四事件

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