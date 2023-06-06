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前區議員士多掛燭畫 警：涉煽動拆除 記協批無理拘留麥燕庭 警指不合作 促撤失實聲明

【明報專訊】西貢前區議員陳嘉琳在六四當晚，其位於西貢的雜貨店「西多」閘上懸掛一幅蠟燭畫，昨早有警員到場拆除，她昨晚亦被警方帶走協助調查。警方回覆查詢表示，掛畫內容涉嫌觸犯「煽動意圖」罪，因此根據《刑事罪行條例》移除。另外，記協昨發聲明批評警方六四當日帶走記協前主席麥燕庭，指不應無理拘留新聞工作者；警方則去信記協批評聲明內容嚴重失實，要求立即撤回。

陳嘉琳引述警稱有人投訴

陳嘉琳六四當晚在「西多」大閘上懸掛一幅蠟燭畫，她稱昨早約7時收到街坊通知，5名警員在店外拆走掛畫，警方亦在閘上貼出告示，稱移除了一幅黑色掛畫，要求店舖負責人與西貢警署聯絡。陳嘉琳晚上被警員帶走協助調查，之後獲准離開。陳嘉琳引述警方表示，收到投訴指「西多」社交網站專頁一則有關六四的帖文涉嫌煽動他人悼念，警員其後到店舖巡查時，發現一幅涉嫌觸犯「煽動意圖」罪的蠟燭掛畫，因此將之移除。

警：帶走23人獲釋 一涉阻差保釋

另外，六四當日警方以涉嫌破壞社會安寧帶走23人，警方昨稱全部人已獲准離開警署，至於因涉嫌阻差辦公被捕的一人已獲准保釋，須於7月上旬報到。聯合國人權事務高級專員辦公室表示，對港府與六四相關的拘捕行動感到震驚，促請當局盡快釋放所有因行使言論及和平集會自由而被拘留的人，履行《公民權利和政治權利國際公約》下的義務。

六四被帶走的記協前主席麥燕庭獲釋後表示，六四當日正為一間外媒採訪，警員當時向她稱接受搜查後無問題便可離開，惟她同意後隨即被帶上警車，質疑在場警員欺騙她。記協要求警方解釋事件，促請警方尊重新聞採訪工作，不應無理拘留新聞工作者及嚴重阻礙採訪。

麥：警稱搜查後放行 涉嫌欺騙

警務處助理處長（公共關係）陳東昨去信記協主席陳朗昇，批評記協聲明內容嚴重失實，令警隊形象受損，要求立即撤回聲明。信中指麥燕庭在警員截停時沒有佩戴記者證，亦無明顯採訪行為，麥在多次勸喻及警告下仍不合作，遂將她帶返警署。

聯國人權辦：拘捕行動震驚

保安局批污衊抹黑

保安局昨發稿，強烈反對和譴責聯合國人權高專辦和記協的言論，批評是假借言論、新聞和集會自由之名，「對警方合法執法行動作出顛倒是非和污衊抹黑的無理言論」。保安局重申，特區政府堅定維護受法律保障的權利和自由，任何人包括新聞從業員都必須守法。

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