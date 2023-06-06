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港聞二

精神健康諮委周五開會 料重點商增人手

【明報專訊】鑽石山荷里活廣場命案揭示精神病患者支援不足，醫衛局轄下精神健康諮詢委員會將於周五開會，討論醫管局精神科服務模式及人手等4個事項。本報按醫管局數據計算，該局精神科醫患比例為1對761，委員之一港大精神醫學系講座教授陳友凱稱情况絕不理想，建議加大公私營協作，長遠加培訓配額；另一委員平機會行政總監（營運）朱崇文相信，會議將商討重新編配資源優次，料重點為增加人手，並建議短期內加強社工、臨牀心理學家或普通科醫生處理輕症患者。

特首李家超早前要求精神健康諮詢委員會盡快開會，醫衛局昨公布，委員會本周五傍晚將討論4個事項，包括醫管局精神科服務；為社區內精神復元者的康復服務及支援，以及對照顧者和社會特定群組的精神健康支援；減低公眾誤解；應對涉暴力或對公眾精神健康構成廣泛影響的片段及網上資訊。

公院門診求診者連年升

醫管局數據顯示，該局截至去年底共約29.3萬名精神科病人，同期有385名精神科醫生，平均每名醫生跟進761名病人；精神科門診求診人次近年持續上升，醫生人數則維持相若水平。

醫管局上年度起將普通科門診公私營協作計劃擴展至精神科，資助有輕微情緒問題、病情穩定者至家庭醫生跟進。陳友凱昨於港台節目估算，本港約三分之一精神科醫生為私人執業，相信加大協作有助紓緩公營負擔，並建議政府向社工提供介入治療培訓，擔起治療角色。陳向本報稱，醫管局轉介前須考慮重重條件，例如病人病情及意願等，故理解獲轉介者不多；又說精神科醫生有分老人科、兒童及青少年科等，個別專科醫患比例或更嚴峻，而近年精神科醫生培訓額無增加，可能連補充流失人手「都未必頂得住」。

學者稱醫生培訓額無增 倡培訓社工參與治療

另一委員社協幹事阮淑茵稱，現時醫管局只將病人轉介曾受精神科訓練的普通科醫生，她將提出讓精神科醫生參與協作及加強轉介穩定新症。

醫局：公私協作上年始擴 需時解釋計劃

醫管局回覆稱，公私營協作上年度才擴至精神科，醫護人員正陸續識別合適病人，亦需時向病人解釋計劃，讓他們理解由家庭醫生跟進的好處，有關計劃沒就個別專科訂立服務配額限制，局方會密切留意推行進度和成效，將配合政府政策，並與委員會及其他持份者保持密切溝通。

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