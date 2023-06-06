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港聞

港聞二

官索精神報告 鑽石山疑兇月中再訊

【明報專訊】鑽石山荷里活廣場上周五兇案，有精神病紀錄男子在商場買刀後連續捅傷兩名女子，兩人身中多刀不治，男子當場被捕。他被控兩項謀殺罪，昨早首次提堂。被告暫毋須答辯，辯方不反對控方申請押後案件，被告沒申請保釋。署理主任裁判官鄭紀航押後至6月19日再訊，並下令索取兩份精神科報告，考慮被告是否適合答辯及索取相關建議，其間還押小欖精神病治療中心。

被告庭上平靜 未申保釋還押小欖

報稱無業的被告司徒成光（39歲）昨由囚車押解到觀塘裁判法院提堂，由當值律師代表。被告佩戴黑框眼鏡和淺藍色口罩，身穿淺啡色短袖上衣應訊，在庭上表現平靜，手握拳頭亦不時深呼吸，法庭書記讀出控罪詳情後，他表示「明白」。法院正門外和囚車出入口最少10名警員駐守，當中有反恐特勤隊持槍戒備。

兩項控罪指稱，被告2023年6月2日在鑽石山龍蟠街荷里活廣場3樓309號舖香港棋院外謀殺女子方曉彤，以及在廣場3樓310號舖Sanrio Gift Gate外謀殺女子劉繼禧。控方申請押後案件以待索閱精神科報告，辯方不反對押後，獲鄭官批准。被告沒有保釋申請，還押候訊。

案中遇害的兩名女死者，其親友昨早10時許先後抵達沙田富山公眾殮房認屍，逗留約一小時離開，眾親友均沒回應記者提問。方曉彤約5名親友昨早到殮房辦理手續，劉繼禧約4名親友亦在相若時間抵達，雙方分開坐於不同位置等候，其間沒交談及接觸。

【案件編號：KTCC 1029/23】

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