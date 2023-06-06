10月來港辦高球賽 沙特阿美下周赴城規

【明報專訊】政府昨傍晚公布，將擬建公營房屋的粉嶺高球場用地由建屋用地暫時修訂為「未決定用途」地帶，意味該項目建屋時間表勢必推遲；同日下午，香港哥爾夫球會邀請傳媒參觀場內受建屋計劃影響的用地，並再列舉場內有明清古墳、稀有水松及古樹等，再由會長郭永亮、副會長呂慶耀及總經理高德禮見記者，力銷保留球場的理據。郭永亮表示，下周球會會派代表出席城規會的聆聽會，指出政府環評報告的不足，又說球會會盡力爭取大型賽事在港舉行，能令本港成為盛事之都，但需政府支持。
高球會：下周於城規點環評不足
對於環保署長早前有條件批准粉嶺高球場用地局部發展的環評報告，郭永亮昨被追問會否司法覆核環保署長決定，他說「希望令場地可以舉辦大型賽事，會考慮任何方案，不排除任何方案」。
郭又被多次問到，政府稱會如期今年9月1日收回高球場的粉錦公路以東約32公頃用地短期租約，會否影響日後舉辦大型賽事。他說球會早前成功爭取「沙特亞美石油團體系列賽」於10月在高球場舉行，希望能與政府商討方案，讓比賽如期舉行，又說籌辦賽事的主辦方沙特國營石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）下周一（12日）亦會派代表出席城規會，表達對高球場用地的關注。
稱另申國際巡迴賽 規模媲美七欖
郭永亮又說，球會正爭取另一國際賽事LIV職業高爾夫巡迴賽來港舉辦賽事，每站投資額達4億港元，賽事由沙特阿拉伯的主權財富基金贊助。他稱該項賽事規模為本地公開賽的12倍，媲美每年一度的七欖；又形容賽事以嘉年華形式舉行，集比賽與娛樂於一身，若爭取到賽事落戶香港，可吸引國際知名球手到港作賽，不但能令香港成為盛事之都，亦可吸引外來資金及中東和歐洲政商界人士來港，預料7月中有結果。