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高球場用地改未決定用途 建屋未有期 發展局稱就環評檢視房屋佈局 「難免影響規模時間表」

【明報專訊】原定明年動工、最快2029年落成及入伙的粉嶺高球場改建公營房屋項目出現變數。發展局昨表示，規劃署昨向城規會提交文件，建議將高球場一幅面積9.54公頃、擬劃作住宅用途的土地，暫修訂為「未決定用途」地帶，理由是土拓署要就環評報告附帶條件，再就土地的房屋佈局設計、樓宇高度和密度等檢視，料延至2024年底提交環保署長考慮，並明言這變動「難免為擬議公營房屋發展的規模和時間表帶來影響」，但未為土地發展提供確實年期。長春社公共事務主任周藹銓估計現一再推遲，已幾乎可肯定無法達到2029年落成及入伙的目標。

翻查規劃署昨提交城規會的文件，分區大綱草圖的《說明書》有多項修訂，當中人口由「預計為33600人」改劃為「將視乎公營房屋發展密度的進一步檢討而定」。

政府去年5月公布粉嶺高球場發展方案，提出收回高球場其中32公頃用地，而球場以東一幅約9.54公頃土地興建1.2萬伙公營房屋，其餘逾六成用地劃作生態公園。土拓署早前就項目向環諮會提交環評報告補充資料，當中兩項未能全面回應委員會關注。事隔8日，環評報告獲批准。

環評獲批後，城規會下周一（12日）就粉嶺高球場項目修訂草圖召開聆聽會，考慮就修訂提出的申述和意見。不過，政府昨傍晚公布，規劃署建議將粉嶺高球場擬建屋用地由建議的「住宅（甲類）」地帶修訂為「未決定用途」，以便土拓署跟進環評報告獲批的附帶條件，包括檢視房屋發展的佈局設計、樓宇高度和發展密度等。

修改發展需一年 料明年底交環保署

發展局解釋，由於發展項目需調整，若今年11月底法定城規程序期限前提交予行政會議的草圖如仍保留現時建議的「住宅（甲類）地帶」並不合，故修訂為「未決定用途」，「是穩妥的權宜安排」。發展局又預期，若城規會於今年11月底前完成草圖的討論，土拓署便會啟動研究修改該發展項目，估計需時12個月，預計2024年底提交環保署長考慮，屆時如環評報告獲批，規劃署會盡快啓動後續法定改劃程序。

局方：如期9．1收地 高球會：思任何方案保完整

發展局表示，相關事態發展難免為擬議公營房屋發展的規模和時間表帶來影響，又稱儘管有關用地建議暫時修訂為「未決定用途」地帶，但草圖的說明書依然表明發展公營房屋的意向。發展局重申，不論城規程序進展，粉錦公路以東亦即粉嶺高球會的32公頃用地的短期租約今年8月31日屆滿，政府仍會於9月1日按計劃收回，收地後康文署將負責管理和保養工作，包括預留作公營房屋發展的北端部分，直至該部分交予土拓署開展工程。香港哥爾夫球會昨安排傳媒參觀政府擬收回的球場部分，強調會「考慮任何方案，不排除任何方案」，以保持球場完整。

議員指低估生態影響 用地或跌出中短期供應

立法會議員民建聯劉國勳認為，事件反映政府低估發展粉嶺高球場對生態影響及難度，又稱政府需時修改項目規模以滿足環評要求，之後再需要向城規會闖關，粉嶺高球場項目有可能跌出政府中短期的公營房屋供應。他又說，政府調整古洞和洪水橋的地積比率以便增加房屋供應量，整體房屋供應量已超出預測需要。

本土研究社則認為，今次修訂會影響公營房屋發展的供應和時間表。長春社公共事務主任周藹銓估計，最快要到2025年第四季甚至2026年，經修訂的建屋項目才有機會獲城規會批准，已幾乎可肯定無法達到2029年落成及入伙的目標。

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