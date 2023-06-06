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融樂會：文化語言異礙求助 援少數族裔需主動

【明報專訊】與丈夫分居近一年的印度裔母親昨日在深水埗劏房涉用枕頭焗斃3名年幼女兒，警方初步估計案件涉及感情問題，並循母親精神狀態方向等調查。案件引發社會關注對少數族裔的支援，融樂會表示礙於文化和言語不通，少數族裔普遍不願向外界求助，也不會表露自己面對的問題，建議政府加強外展服務，主動識別有需要的少數族裔。針對近日接連發生慘案，有立法會議員認為政府應正視問題，加強家庭支援和精神健康政策。

社協同廈有辦事處 洗樓未接觸

社區組織協會在案發的深水埗唐樓設有辦事處，社協副主任施麗珊表示，社協有定期在大廈「洗樓」接觸街坊，但未曾接觸到涉事家庭，不排除該家庭較隱蔽或拍門期間不在家。

施麗珊認為事主與丈夫分居後獨力照顧3名幼童，可以想像面對很大壓力，有可能引發情緒問題，而針對此類有較高危因素的個案，社工應加密跟進和評估，以安排合適支援。她認為政府應加強家庭支援，包括加強暫託等服務，減少家長焦慮和壓力。她呼籲家長如發現自己有情緒問題，應盡早尋求專業人士協助，或找親友協助照顧子女，以減壓力。

鄭泳舜促增資源助少數族裔婦女

身兼深水埗區議員的立法會議員鄭泳舜表示，事件令人非常心痛，根據其服務少數族裔的經驗，有很多時礙於少數族裔文化和言語等問題，接觸他們會有一定難度，少數族裔亦未必懂得求助或不願求助。他認為過往針對少數族裔的支援不足，希望政府透過家庭事務委員會、婦女事務委員會等商討對策，未來投放更多資源支援少數族裔婦女。對於近日接連發生慘案，他認為政府應正視問題，包括加強精神健康政策和家庭支援。

融樂會：少數族裔家庭疫後承壓

倡設外展專隊及早介入

融樂會總幹事謝永齡表示，少數族裔家庭在疫情後面對經濟等不同壓力，精神健康有很大影響，也容易出現家庭問題。他也指出基於言語不通和文化差異，有些少數族裔不願求助外界，也不會表露自己面對的問題。他說現時很少專門針對少數族裔精神健康的服務，建議政府成立針對少數族裔的外展精神健康隊和輔導服務等，主動識別有需要的少數族裔，及早介入。

醫管局對深水埗命案深表關注，指留意到部分市民可能會出現不安情緒，醫管局精神健康專線會為市民提供情緒支援，有需要者可致電2466 7350，而醫管局會加派人手為有需要的市民包括少數族裔提供情緒支援。

相關字詞﹕謀殺案 少數族裔 社協

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