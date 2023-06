3童疑遭枕焗斃 單親印度裔母涉謀殺 與夫分居正爭撫養權 近日失常稱「被鬼跟」

近日語無倫次 社工上月底接觸「無異樣」

社署回覆,涉事女子及其3名女兒為非政府機構綜合家庭服務中心跟進的個案。由於該家庭曾經搬遷,其個案亦轉交至就近其新住所的非政府機構綜合家庭服中心繼續跟進。國際社會服務社回覆,涉事家庭是該社跟進的個案,女事主去年10月被轉介到該社的深水埗(南)綜合家庭服務中心,11月初成家庭輔導組個案,負責社工一直協助女事主處理婚姻及離婚事宜,又向她提供與婚姻及照顧兒童相關的輔導及情緒支援,並轉介社區資源予該家庭。該社最後接觸女事主為今年5月底,自個案開展以來,社工從面談、家訪及其他聯絡中,無發現她精神健康有任何異常。

警方西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫說,母女一家四口居於桂林街115號一個約200方呎一廳一房分租單位,遷入約11個月。警員登門尋獲被捕女子時,她情緒穩定,未有大吵大鬧,但睡房門反鎖,警方破門進入,發現3名女童昏迷牀上,由救護車送院搶救,先後證實不治。警方初步發現各死者身上無表面傷痕,現場沒有利器或藥物,探員在房內枕頭發現小量血漬,其中一名死者口鼻有血,相信3名女童遭枕頭焗死。探員事後在場檢走3個枕頭、3個被套及1張牀單,稍後將安排為死者驗屍以確定死因。案件交西九龍總區重案組跟進。

居劏房領綜援 婦無精神病紀錄

警查是否涉第三者或不欲女兒交他人

鍾雅倫稱,被捕母親無業,有領取綜援,她與丈夫分居約一年,雙方已沒聯絡一段時間,無證據顯示兩人事發前曾爭執,鄰居亦沒聽到爭吵聲。該家庭曾為社署社工跟進個案,但去年底結束跟進,被捕女子無接受精神科治療紀錄。據悉,被捕母親懷疑丈夫有第三者。鍾說,案件是否涉及第三者或不想把女兒交由他人照顧,將為調查犯案動機的方向之一。

據了解,被捕女子為印度裔,其夫為巴基斯坦裔,3名女兒分別2歲、4歲及5歲,5人均有本港身分證。昨早近11時,被捕女子致電母親,母親即叫兒子(被捕人胞弟)趕往現場,其後胞弟報警稱親人疑精神病發,屋內有3名小童。警方其後再接獲被捕人報案,稱丈夫持刀襲擊自己及3名女兒。大批身穿戰術背心及持盾牌的警員趕至,將大廈出入口封鎖,並登樓調查,反恐特勤隊亦到場戒備。3名女童先後由救護員送上救護車,反恐特勤隊持長槍在旁,氣氛緊張。

警方事後聯絡到3名女童的父親(圖1),並帶他返回現場協助了解事件。至昨午3時,被捕女子由探員帶走押返警署扣查。探員亦聯絡到女童的姑母,她先後在現場及醫院協助警方了解事件。姑母在醫院時一度情緒激動,向傳媒透露女童父母約一年前分居,男方與母親同住,夫妻倆正爭奪女兒的撫養權,正等待法庭判決(we are waiting for the court),不知為何被捕人會殺害3名女兒。

