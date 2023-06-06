灣區手記：「中招」新一波 ／文：尚東美

到了5月，聽到愈來愈多人「中招」，主要是之前從未「陽」過的人被病毒「查漏補缺」，也有人是「二陽」。與去年12月相比，現時的藥物、醫院牀位都已不缺，最重要是社會心態大大放鬆，不再視之為洪水猛獸。隨着天氣變熱，街上、地鐵裏不戴口罩的人也愈來愈多。

內地呼吸科專家鍾南山早前曾稱全國約85%人口感染過新冠，即約11億至12億人，在廣州發熱門診接受檢測的患者中，有20%至25%確診新冠。香港早前也進入新一輪新冠感染期，醫衛局長盧寵茂亦稱香港出現「一小波高峰」，估計感染人數每日一萬宗。

5月中，廣州站同事A確診了，幸而站內快測、藥物都齊備，休息幾天又能重返戰場；同事B出差歸來出現喉痛、流涕症狀，但連日快測只是一條線，算是一場虛驚；而同事C則從來未中招，無論在香港在廣州或去其他灣區城市均躲過無數「波」，只是從未確診過的他不僅要照顧患病同事，還要調動工作，及時「補位」，真的是「天選打工人」。

文：尚東美