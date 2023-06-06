大灣區GBA專題：露營產業發展快現弊端

相較於一些國家露營產業較長的發展史，中國的露營旅遊近兩年才逐漸形成熱潮。去年底，文化和旅遊部等多部門聯合印發《關於推動露營旅遊休閒健康有序發展的指導意見》，對露營營地建設、全產業鏈發展、規範露營管理經營等方面作出明確規定，為促進露營旅遊消費釋放出積極信號，一時主營戶外和露營裝備的產業一片紅火。

不過露營行業的疾速發展，一些問題也逐漸顯露，例如行業同質化加劇，配套設施服務跟不上。有的商家為了吸引客戶而打「價格戰」，但露營需要的停車場、淋浴間、衛生間等配套設施卻跟不上；又譬如一些露營地點未經開發，安全隱患多，雖保存有較好的自然風光，但基礎設施建設滯後，缺乏專業管理人員，有可能面臨安全風險。此外，像廣州出現霸公地租帳篷的情况，也是因為行業發展太快，管理跟不上有關，需要當局正視。