大灣區GBA專題：霸公地出租帳篷牟利 政府清拆 部分公園即禁露營 網上仍見租賃信息

明報記者 司徒聰穎

草地疑長期被壓 草疏多孔

廣州市原本對於市民露營十分支持，去年還專門開放多個公園草地予市民搭建帳篷，但早前有市民發現，在二沙島藝術公園等熱門露營地點總有不少「無人帳篷」，原來是有人看準「商機」，長期霸佔公共空間，再搭起帳篷出租牟利。事件被揭發後，政府隨即出手處置。

上月下旬，記者在二沙島藝術公園發現，原本草地上搭建的多個「無人帳篷」已被拆除；草地也被繩子圍起，並貼上草坪維護公告，表示待恢復後再重開。與日前帳篷接連成片相比，現在公園草地只有少數市民放風箏、拍照、席坐閒談；部分草地疑因長期被壓，草葉較為稀疏，地上亦留下多個小孔，懷疑是長期被帳篷的長釘插入形成。有在附近巡邏的執法人員表示，「現在宏城公園和二沙島藝術公園都不允許搭建帳篷，但是自帶櫈子坐一下還是可以的」。他表示，附近的體育公園和傳祺公園依然允許搭帳篷，不過有規定帳篷不能高於1.5米，佔地面積也有限制，且不能用需要打釘的帳篷。

不過在臨江大道一帶，仍見到有市民搭建要打釘的天幕帳篷，小紅書、大眾點評等社交平台，有關露營租賃的信息仍然存在，租帳篷和裝備明碼標價，從99元（人民幣，下同）至388元不等，地點主要是二沙島、珠江公園、臨江大道等，都是市民露營熱門地。

監督員倡立法管理 宣傳「無痕露營」

對於公家草地被霸佔經營，廣州市林園和城管相關部門表示已留意到相關問題，正跟進處理。廣州市林業和園林服務質量義務社會監督員李堅建議，應在開放草地區域禁止出租等與共享綠地使用性質不符的行為，並提議就此立法，加強管理，以防有人借公共資源謀取私利；另一監督員張小丹認為，在開放公共草地的同時，應該多宣傳提倡「無痕露營」，最大限度減少對環境的影響，以保護野生動植物和其他自然資源，避免遭到人為破壞。

事實上，去年《廣州市城市公園開放草坪的管理指引（第二次徵求意見稿）》第六條也指出，要加強宣傳力度，倡導愛護綠化、無痕露營等宣傳活動，引導遊客科學合理使用草坪。