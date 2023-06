【明報專訊】過去六四多年舉辦燭光晚會嘅維園,今年搞市集,Emily留意到幾個歐盟駐港領事噚日都有到附近了解一下。歐盟駐港澳辦事處主任高宇馳(不在相中)同愛爾蘭駐港總領事高德朗(右)、波蘭駐港總領事丹達(中)同捷克駐港總領事尤樂娜(左),夜晚到近銅鑼灣嘅維園硬地足球場外,睇咗一陣後離開。奧地利駐港澳總領事Karl Ernst就下晝到咗維園足球場同草地附近走咗一圈,佢喺Twitter話,如果你喺一個地方住咗一陣,會見證佢嘅改變。但仍會留喺人們記憶中(When you live in a place for a while, you see it change. But the memories live on.)。