【Emily】6‧4熱門四重彩組合：8-9-6-4 10場佔8場 餘下兩場無9號

所謂四重彩，即係喺同一場揀選4匹心水馬，而4匹馬要順序跑入前4名，以「8-9-6-4」為例，一定要係8號馬跑第一、9號跑第二、6號第三及4號第四，是旦一隻跑唔中指定名次都無錢收，難度好高。Emily晏晝睇過馬會網頁，發現除咗第3場同第7場，其餘8場賽事都出現呢個現象，餘下兩場就因為只有6匹同8匹馬出賽，湊唔夠9匹畀人揀。

馬迷：推到大熱 力量都唔細

有資深馬迷同Emily講開，話真係想贏錢嘅馬迷唔會咁買，因為四重彩本身好難中，何况噚日唔係場場嘅8號馬都係熱門實力馬，好似第4場隻8號「焌豐」咁，臨場係141倍嘅大冷馬。佢估計有好多平日無賭馬嘅公眾投注，希望用自己嘅方式悼念六四，佢形容能夠將個組合推到大熱，呢個力量都唔細。

事實上，喺臨開跑前各場嘅四重彩大熱陸續出現變動，相信好多馬迷係根據馬嘅臨場狀態同賠率等理性數據落注，除咗尾場之外，各場嘅「8-9-6-4」組合都從大熱中退下。睇番全日賽果，無一場四重彩賽果係「8-9-6-4」，而第6場嘅頭馬就由4號「金發盛世」勝出。