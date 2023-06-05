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零售復疫前九成 陳茂波：消費券開心香港「組合拳」注動力

【明報專訊】財政司長陳茂波稱，消費券計劃和「開心香港」活動是今年《財政預算案》為鞏固本港經濟復蘇勢頭的「組合拳」部分，為市場注入消費動力和營造更多消費場合，帶動消費，克服5月和6月的傳統零售淡季。他稱，本港零售銷售貨值和食肆收益已回復至新冠疫情前約九成，惟未來要繼續注意外圍風險和變數，做好風險防範，確保香港經濟高質素和可持續發展。

陳茂波昨以「顛簸不平的復蘇進程」為題發表網誌，表示撐住本地消費是上半年政府穩住本地經濟大局的主要策略之一，本地消費經過首季強力彈升後，踏入4月增速即使稍為放緩，零售銷售貨值已增至近350億元；若跟疫情前比較，零售銷售貨值以至食肆收益都已回復到2018和2019年同期約九成。他指，訪港旅客數和機場運力暫僅恢復到疫前約五成多，預期隨着航運業界擴充人手，本港運力和接待能力有望繼續恢復，訪港旅客逐步回升。

不過陳提到，國際貨幣基金組織已預測今年全球經濟增長將進一步放慢至2.8%，疲弱外需加上全球供應鏈「不斷受到政治干擾」，將持續壓抑本港的出口表現。他又指美國破壞以世貿組織為核心的多邊體系和貿易規則，推行單邊主義及保護主義，令持續的地緣政治矛盾更尖銳，不利全球經濟穩健復蘇。

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