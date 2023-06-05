零售復疫前九成 陳茂波：消費券開心香港「組合拳」注動力

陳茂波昨以「顛簸不平的復蘇進程」為題發表網誌，表示撐住本地消費是上半年政府穩住本地經濟大局的主要策略之一，本地消費經過首季強力彈升後，踏入4月增速即使稍為放緩，零售銷售貨值已增至近350億元；若跟疫情前比較，零售銷售貨值以至食肆收益都已回復到2018和2019年同期約九成。他指，訪港旅客數和機場運力暫僅恢復到疫前約五成多，預期隨着航運業界擴充人手，本港運力和接待能力有望繼續恢復，訪港旅客逐步回升。

不過陳提到，國際貨幣基金組織已預測今年全球經濟增長將進一步放慢至2.8%，疲弱外需加上全球供應鏈「不斷受到政治干擾」，將持續壓抑本港的出口表現。他又指美國破壞以世貿組織為核心的多邊體系和貿易規則，推行單邊主義及保護主義，令持續的地緣政治矛盾更尖銳，不利全球經濟穩健復蘇。