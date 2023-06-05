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孔繁毅料疫情半年一高峰 毋須打加強劑

【明報專訊】近日天氣酷熱，街上仍見不少市民戴口罩，港大內科學系臨牀教授孔繁毅表示，現時新冠疫情仍處高峰，預料兩三星期後回落，認為現時戶外空氣流轉足夠，在室外毋須戴口罩，到疫情從高峰回落後，身處室內亦不用戴。他預計未來幾年可能每半年出現一次疫情高峰，但隨着在人群中建立的免疫屏障愈趨鞏固，疫情會一波較一波緩和。

孔繁毅昨日出席無綫《講清講楚》時表示，現時夏季室外空氣流轉足夠，較醫院氣壓病房更好，在室外毋須戴口罩，但長期病患者或長者進入室內尤其人多的地方、包括交通工具時，則可能要戴口罩。他不建議學童返學時戴口罩，以免窒礙言語發展，認為即使學童感染流感或新冠，病情均非常輕微。

籲高危者10月打流感及XBB疫苗

他提到，現時全球各地流行的XBB病毒株殺傷力與一般上呼吸道病毒無異，認為市民毋須接種疫苗加強劑，高危人士則要留意新冠病毒與季節性流感在冬季夾擊，呼籲後者10月時接種流感疫苗，若屆時針對XBB的單價疫苗已面世，亦可一併接種。

對於政府取消抗疫專家顧問團，孔繁毅形容是合理做法，稱現時仍有很多渠道向政府反映抗疫情况。他建議政府回顧過去3年的抗疫政策，特別是長者照顧、治療以及人手調配方面，但未必要成立獨立調查委員會檢討。

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