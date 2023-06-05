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市民續悼被捅斃兩女 疑兇今提堂

【明報專訊】兩名女子方曉彤（Daniel）及劉繼禧（Amber）上周五（2日）在鑽石山荷里活廣場遭捅斃，昨仍有市民到場獻花悼念。有市民指社會宜正視精神病問題，又建議不要再轉載案發影片，免影響情緒。涉案39歲疑犯昨被暫控兩項謀殺罪，案件今日（5日）在觀塘裁判法院提堂。

便衣警巡邏翻閱心意卡

港大社會工作及社會行政學系教授林一星指出，本港現在只有千多名精神科醫生和臨牀心理學家，難應付需求。他指現時精神健康服務未能有效分流，建議政府在基層醫療層面上增加服務，讓家庭醫生協助分流輕度患者，而專科人手包括精神科醫生則可集中照顧較嚴重者，如思覺失調；另建議政府增加資源培訓部分註冊社工和輔導員，提供精神健康服務。

昨續有市民到場獻花，有心意卡讚揚曾奮力保護友人的劉繼禧，「你是一個非常勇敢，非常令我敬佩的女孩子，社會對不起你，但願你能走出當刻的恐懼」，另有心意卡提到「這個城市，我們一同同行，渡過這份悲痛」。昨午約10名便衣警在商場巡邏，有探員上前翻閱心意卡。

牧師到場致意 籲正視精神問題

商場人流明顯較疏落，案發同層有商戶稱生意下跌。佐敦浸信會鄭姓牧師與教友昨午到場，鄭牧師與死者素未謀面，形容是悲劇，「咁突然兩個家庭就失去兩個女兒，做父母好難受」。鄭指社會應正視精神病問題，「有些家人不想讓別人知道家中有嚴重病患者，但反而將個炸彈潛伏」。

鄭認為醫護社工等宜主動接觸有關家庭，令家庭明白家人患情緒病不是嚴重問題，只要求診、服藥，即可康復或受控。

相關字詞﹕謀殺案 鑽石山

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