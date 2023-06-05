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疑中暑死者曾謂熱到頂唔順 遺孀：暑熱指引形同虛設

【明報專訊】勞工處前日發出黃色工作暑熱警告期間，中大一名負責窗邊唧膠的男工人於棚架工作時疑中暑昏迷，送院不治。「佢一句說話都冇留底」，死者遺孀難忍失去至親而痛哭，一家對未來感到徬徨。她又批評《預防工作時中暑指引》形同虛設，僱主一般未必跟足。

前日下午3時許，66歲姓葉男工人在中大新亞坊會友樓3樓外牆棚架維修鋁窗期間，懷疑中暑暈倒，送往威爾斯親王醫院後不治。葉與妻子有3名女兒，其中兩女兒已結婚搬出，現與剛畢業的21歲孻女同住在逸東邨。

曾勸辭工 「唞咗兩日再返工出事」

遺孀葉太受訪時提到，丈夫過往任職地盤工人，惟疫情期間失業，直至5月初上司聯絡他，開始從事戶外勞動工作。丈夫曾透露工作辛苦，「熱到頂唔順」、「日日係路面曬，好熱好熱」。妻勸他辭工，「唞咗兩日老闆打嚟又叫佢返工（唧玻璃膠），返咗幾日出事」。她哭訴「我都叫咗佢唔好做」，因年紀大，體力不足以應付。

未曾聞僱主「畀佢休息」

葉太透露事發時她正在工作，突然接到警方致電說丈夫暈倒，「叫我見佢最後一面」。事後丈夫的公司未有作出賠償、恩恤等安排，「（公司）話等調查，我𠵱家都唔知點搞」。她透露丈夫疫情期間失業，僅做兼職維持生計，「每個月畀2000蚊我交租」，一家生活原已拮据，現在經濟支柱頓失感到徬徨。

勞工處5月15日起推行《預防工作時中暑指引》，葉太認為措施形同虛設，「我老公冇講過有畀佢休息」、「邊有得唞，冇得唞㗎，飲茶時間先有得唞」。葉的女兒稱，曾查看指引內容，「根本冇可能根據指引做嘢，咁樣拖慢進度，佢（公司）又賺唔到錢」。

本報記者以葉太提供的資料向死者的王姓老闆查詢，王指需待驗屍報告，不便回應。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，勞工處推出暑熱指引後，檢視工業死亡個案時應考慮溫度和炎熱下的工作環境等。

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帳戶名稱： WANG H** H**（葉太）

相關字詞﹕預防工作時中暑指引 勞工處

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