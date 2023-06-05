土瓜灣重建項目 八成原業主再選購舊樓 韋志成指業主不止考慮樓齡 盼用補償改善生活

指沒調查顯示「原區安置」共識

韋志成表示，原區安置是否香港社會的普遍要求，他不敢回答，「但我未見有一個民意調查結果，顯示原區安置是社會整體共識」。他指出，近年公屋重建亦難做到原區安置，又重申本港交通網絡已較過去方便，「不少人居住舊區，但到另一區返工，如果重建收樓，他們搬去工作地方附近或更方便」。

他提及現時市建局住宅物業業主，因出售受重建影響物業及購買替代住宅物業，可得相關雜費津貼，部分業主因實際費用超出該津貼，按機制可實報實銷向局方申請發還相關費用，故局方知悉有關業主購買替代住宅的資料；而土瓜灣6個重建項目中，約440個業主屬此類申請發還相關費用的個案。

韋志成透露，根據這批業主提供的資料，當中57%選擇在九龍城區購買替代單位，大多屬於長者；八成選擇購買單位樓齡超過30多年（兩成單位樓齡更超過50年），另約一成選擇買7年樓齡的單位。「以這些數據而言，作為區議會劃界的九龍城區，這些住戶已經是原區置業。」

他認為上述結果反映業主選擇替代單位的考慮，不單止樓齡因素，他們亦會考慮運用現金補償來改善居住以外的生活質素和照顧將來的生活，而這方面已超出重建政策範圍，需要整體考慮社會需要。