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大灣區GBA專題：辦團公司地址屬虛報 公寓開發商官非纏身

【明報專訊】聲稱每周都會開免費睇樓團的眾乘商務服務諮詢有限公司，報稱辦公地址是廣州市金沙洲萬達廣場C座1320室（實際屬於佛山市）。記者按地址登門，開門的人表示上址並非眾乘商務，大堂保安亦稱從沒聽聞這間公司。

翻查內地企業查冊網站天眼查亦同樣「查無此企」，唯一名字相近的是一間「廣州市眾乘商務服務有限公司」，登記地址卻位於黃埔區，與金沙洲一東一西。而查冊資料顯示，這間廣州市眾乘商務服務有限公司於2021年10月已因沒法透過登記的經營場所聯繫，被黃埔區市場監督管理局、廣州市開發區市場監督管理局列入經營異常名錄。

此外，雲夢天成公寓項目的開發商亦官非纏身。經查證，雲夢天成開發商為廣州市金鈺天成置業有限責任公司，天眼查資料顯示，金鈺天成置業成立於2017年，註冊資金3000萬元（人民幣，下同），但2020年以來捲入多宗錢債官司，其中2020年與兩間建築工程及設計公司有合同糾紛，每間涉資約80萬元。另據番禺區人民法院今年5月6日通報，金鈺天成置業被廣州市眾思堂房地產顧問有限公司索償欠款等共793.2萬元，本月28日將開庭審理，但通告指出，法院開具的文件如民事起訴狀副本、應訴通知書、開庭傳票等，均無法送達金鈺天成置業。

金鈺天成置業母公司佛山市南海勁嘉房地產開發有限公司，去年也因涉及訴訟，所持金鈺天成置業1200萬元股權已被法院凍結。

相關字詞﹕睇樓團 大灣區 偵查報道

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