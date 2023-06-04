旅巴載赴維園嘉年華 區議員場內派購物券

政協常委：已申七一維園辦類似活動

巿集設逾200個攤位，成人入場收費5元，場內出售內地26個省份的家鄉特產和手作，維園草坪亦設遊樂區，內有12個遊戲攤位，但須另外收費5元。舉着國旗入場的市民David Chu（化名）稱，是次市集涵蓋多個省份的特色，規模「史無前例地大」，興奮稱市民不用回鄉便能買到家鄉特產，「真是開心香港」。

市民稱應呼籲到場 區議員：派的是入場券

本報記者昨目睹東區區議員兼鰂魚涌居民協會執行主席李清霞於場內派發購物券。其中一名跟隨鰂魚涌居民協會以會員券入場、不願具名市民向記者稱，是應李清霞呼籲而來，「義工幫忙號召多點朋友到場支持」，並會獲發可於指定攤位作現金使用的100元購物券。記者向李清霞查詢，她稱自己派發的是入場券，她沒有購物券，「我消費也要用現金買」，說完便以現金購物。李表示，只想向「街坊」宣傳其家鄉美食，故呼籲「街坊」到場支持，又說她至少「帶了百餘人到場」。