前區議員稱受壓停派蠟燭

去年曾派發悼念六四蠟燭的荃灣前區議員陳劍琴，上周初在其小檔擺放天安門母親電子蠟燭供拿取。她昨稱，相信任何人以自己方式悼念死者應沒問題，但承認在「不情願的壓力下」需暫停派蠟燭。同樣連續兩年在店內派蠟燭的西貢前區議員陳嘉琳則未收到警方致電，只是店外長期有警車擺放，暫時仍會繼續派蠟燭。

陳清華：鄒幸彤倘罪成 悼念或可控煽

前學聯赴京代表陳清華於社交平台表示，他與去年一樣在「六三」到中聯辦對出正北方向的海濱悼念。他說，去年六四政府的理由是防疫，今年明言六四是「特別的日子」，日後能否繼續公開悼念六四需視乎鄒幸彤被控煽動顛覆國家政權罪的判辭。他相信，若鄒罪成，判辭將更「直白」，最壞情况在港悼念六四可能直接被控煽動違法，「公開悼念六四」不但不被容許，甚至提出已可被控，屆時港人悼念六四的空間將更窄。

本報向警方查詢曾否接觸部分人士及今日在維園一帶警力部署，警方稱採取任何行動會按實際情况依法處理，警方會根據公共安全、公共秩序和國家安全的威脅作適當行動調配。

360教徒聯署禱文 「與苦難者同行」

另外，360名基督徒聯署六四34周年禱文，以全版廣告形式刊登於今日出版的基督教媒體《時代論壇》，禱文提到「為貧窮人，被囚者守望關懐，為無光者，被壓者傳遞喜訊。更與在六四創傷中的苦難者同行死蔭幽谷」。《時代論壇》報道，聯署者包括前支聯會常委兼柴灣浸信會前主任牧師朱耀明、循道衛理聯合教會前會長袁天佑、浸信會聯會前會長羅慶才、中大神學院教授邢福增等。