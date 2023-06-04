持花舉紙呼勿忘 4人涉煽動擾序被捕 另4人涉破壞社會安寧帶署 今6000警全港戒備

昨傍晚6時04分，前支聯會義工關振邦及天安門母親運動成員劉家儀在維園噴水池外高舉A4單張，上面寫有「堅守良知與追求自由的人」、「哀悼六四死難者 向『天安門母親』致敬」、「禁食89643.4秒」等字句。劉稱兩人將禁食24小時，以示悼念及對天安門母親支持到底。劉稱絕食活動會以游走及流動形式進行，今早8時45分及今晚6時04分將回來噴水池位置。劉手持一束鮮花，她稱6朵白玫瑰及4朵紅玫瑰代表對天安門母親支持。

維園舉紙者自貼膠紙封嘴 被帶走

警察之後拉起封鎖線，向兩人發出口頭警告，稱可能觸犯第200章 《刑事罪行條例》第九條，即煽動罪。兩人在警方截查及警告期間，在背囊拿出紅色電線膠紙，交叉貼在嘴上。警察拉起橙帶封鎖線，將兩人帶上警車，其間兩人沒反抗及作聲。

晚上7時許，行為藝術家三木（陳式森）及陳美彤在崇光百貨附近先後被帶上警車。其間三木大叫「香港人唔好驚佢哋」、「打倒暴政，勿忘六四」，有警員警告；陳美彤則被帶到牆邊搜身後帶上警車。一對白衣男女亦懷疑因袋內有白色鮮花而被警方帶走。

晚上約8時45分，一名黑衫黑褲女子手持白花在駱克道與東角道附近徘徊。警員拉起橙帶將她包圍及截停搜查，在她身上搜出一疊紙張。當時正下大雨，警員雨中將她帶上警車離開。據悉她是去年在銅鑼灣街頭邀請市民計數學題的行為藝術家。

嘉年華逾百警巡邏 入場設安檢

警方晚上約11時在facebook稱，昨午在銅鑼灣一帶拘捕4人，涉嫌作出煽動或擾亂秩序行為，包括展示具煽動字句的示威物品、在公眾地方叫囂、涉作出違法行為，警方分別以涉嫌干犯「在公眾地方擾亂秩序」或「作出具煽動意圖的作為」罪即場拘捕。另有4人涉嫌破壞社會安寧被帶返警署調查。

警方稱，高度關注有人企圖作出煽動及鼓吹他人進行危害國安、公共秩序及公共安全的違法行為；會繼續加強巡邏、蒐集情報及注意各區治安情况。

曾多年舉辦悼念集會的維園昨起一連3日舉辦涉26個內地省份同鄉社團的家鄉市集嘉年華，會場內外有逾百名包括反恐特勤隊在內的警員巡邏，早上9時許港鐵天后站入口、銅鑼灣興發街、清風街、告士打道外停泊共10輛衝鋒車和運員車，現場約有30名穿戰術背心和備有胡椒噴霧的軍裝警員，至下午維園外停泊「劍齒虎」裝甲車、兩架戰術巴士和運員車。維園內則有約40名嘉年華保安在入口和安檢，檢查每名進場者隨身物品。

「重溫集會記憶」 有開手機燈有袋藏紙花

嚴密保安下有市民堅持以自己形式悼念六四。有巿民購票入場後即點開手機的電子蠟燭，把手機放進褲袋，從入口走到出口，笑稱「我進來是為了購物，天時暑熱，我買了一瓶飲料，應該不犯法吧」。市民Linda（化名）則把紙摺白花藏在背包在會場內外走一圈，說只是想「重返同一個地方，重溫當時（悼念集會）的記憶」，她憂今日維園會更「重防」故選昨日到場。二人都相信還有更多人以各自方式悼念。

有長者「只想記樂事」 樂見「開心香港」

有市民稱不知今日是什麼日子。市民桂先生（化名）於攤位消費約千元，買了各4箱「螺螄粉」和龜苓膏，還有兩罐茶葉，興奮稱價格便宜。問及對敏感日子舉辦嘉年華感覺，桂反問「為什麼敏感？又不是五四，六四又怎樣？什麼是六四？」。經過維園的「老婆婆」（化名）自言年事已高，「活到這個年紀只想記着開心的事」，又說近年經歷疫情、常看到負面新聞，心情低落，認為應多舉辦類似家鄉市集嘉年華的活動，得以見到「開心香港」。

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