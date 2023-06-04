觀塘美食市集展商稱上午人少 有盼延業至10時

民政事務局前晚（2日）宣布，取消原定由財政司長陳茂波和民青局長麥美娟主禮的開幕典禮及開幕表演，其他表演如印度功夫、尼泊爾舞蹈則如常舉行。

市民鄭先生稱不知開幕典禮取消，「連有開幕典禮都唔知！」他特地入場試酒，最終以半價買下一瓶白蘭地。有市民昨早始知悉市集地點，遂即興入場，惟覺得食物售價偏貴，最終僅花百多元買了10包涼菜。

曾去第二場沙田美食市集的陳小姐表示，兩場活動商品價錢相近，但沙田公園較擠擁，觀塘海旁則較空曠。她說主辦方昨於攤檔前增設帳篷，加上天橋遮陰，較為涼爽，希望政府可定期舉辦市集。

料天熱有影響 生意未算理想

部分商戶則反映，昨早多為長者入場，至下午人流才逐漸增加；3場美食市集均有參展的「樂湯雞」負責人譚小姐稱，上午人流比上兩場少，亦較分散，因場地較大，加上警方實行人流管制，臨時封閉該檔附近入口。有商戶稱天氣炎熱或影響購買意欲，生意額合乎預期但未算理想。

酒商「祝瑞國際公司」負責人曾小姐稱，美食市集與以往酒展的定位不同，為吸引普羅市民，已調低商品至市價的三至五成，但無營業額目標，旨在推廣。不過她建議延長開放時間，以美酒佳肴巡禮為例，一般下午4時才有客流，認為美食市集應至少延至晚上10時完結。

另有參展檔主表示，主辦方5月尾才通知她申請臨時酒牌，且臨近開幕才提供申請所需的場地平面圖。最終她來不及申請，唯有免費派發調酒產品。