暑熱警告下 中大棚工中暑不治 勞聯促勞處詳查 校方：已令承判商跟隨新指引

勞處：倘沒採措施或執法

翻查紀錄，勞工處昨午1時至3時發出黃色工作暑熱警告。昨午2時許，負責窗邊唧膠工作的66歲葉姓男工友，在中大新亞坊會友樓3樓外牆棚架維修鋁窗期間，懷疑中暑暈倒，送往威爾斯親王醫院後不治。據悉，離世工友並無身體病紀錄。

據勞工處《預防工作時中暑指引》，黃色工作暑熱警告生效即暑熱指數達30或以上，僱主應按工作量為工友安排每小時15至45分鐘休息時間。勞工處稱已派員調查個案，若發現僱主沒在合理切實可行範圍內採取所需措施保障僱員工作時安全健康，會考慮按職安健法例跟進，並採相應執法行動。處方補充，推出新指引後已推廣宣傳，另加強巡查中暑風險較高工作地點。

中大回覆本報查詢稱，早前聘請承判商修補一幢職員宿舍的窗邊滲漏問題，校方已指示有關承判商按照勞工處的新指引安排工作，包括提供清水予工友飲用及安排休息。校方補充，該工人昨日午飯後約1時半返回工作地點工作，又稱對事件十分難過，將向承判商了解事件並嚴肅跟進。

工權會促盡快檢討指引 商會：指引離地

林振昇另稱，近日酷熱天氣「殺到埋身」，希望意外提醒僱主「上心啲」，改善工友工作環境。工業傷亡權益會權益會總幹事蕭倩文亦表示，勞工處應公開、透明地調查事件。而新指引推出不足一個月就有工友疑因中暑離世，勞工處日前曾稱，將在兩年後檢討會否強制要求僱主執行新指引，蕭認為是次個案、日前警告「彈出彈入」均反映指引仍有改善空間，籲有關部門不宜再等，應盡快檢討指引。

香港建造商會執行總監梁敬國表示，業界一直有向僱員提供消暑設施，而地盤工作環環相扣，僱主難因指引突然叫停部分工作，形容指引脫離業界現實。他指出，商會希望盡快為業界提供勞工處認可的新指引，希望業界屆時不會再無所適從。