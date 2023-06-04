新田佔港淡水魚產量三成 魚戶料供應大減

漁署：冀本年內匯報持續發展藍圖

漁護署表示，該署2023年首季已開展有關制定「漁農業可持續發展藍圖」的工作，包括與各漁農業界團體安排諮詢會及專題研討會蒐集各持份者對可持續發展的意見。政府稍後會整合及評估蒐集到的意見，爭取本年內向立法會相關事務委員會匯報藍圖的內容。

香港新界養魚協進會會長黎來就本身是新田養魚戶，入行至今近60年，現時在新田約300畝（約20公頃）魚塘養魚，當中約200畝（約13.34公頃）魚塘被納入科技園區，餘下約100畝（約6.67公頃）位於新田以北，雖在科技城界外，但在政府正就北部都會區研究設立的三寶樹濕地保育公園範圍內。黎來就表示，上屆政府公布北都計劃時已打定輸數，「遲早啲魚塘都會全部收回做濕地公園」，未料早前科技城項目出台，政府表示需填平區內90公頃魚塘，黎租用的200畝魚塘首當其衝。

政府指半數荒廢 黎來就：發展商不租出

對於政府稱新田區內魚塘有一半已荒廢，黎來就說部分魚塘由發展商持有，「佢哋唔肯租，咪荒廢咗，唔代表無得做，唔好講到咁無價值」。他稱本地塘魚養殖業一向被視為夕陽行業，但近年形勢有變，內地供港淡水魚價不斷上漲，與本地魚逐漸拉近距離，推廣多年的優質魚漸被市場接受，市民願以較高價格購買，甚至供不應求，「本地淡水魚有得做，亦有市場，但魚塘受發展威脅，面積不斷萎縮」，冀政府發展創科同時顧及市民對本地漁農產品的需求，例如復育荒廢魚塘，吸引更多人入行，增加產魚量。

稱本地魚供不應求 促政府評估影響

黎來就說，現時全港塘魚養殖業日產約1.5萬斤，約三分之一來自新田一帶魚塘，大部分魚塘以混養方式飼養烏頭、大頭魚、鯇魚及福壽魚等。他估計，若新田科技城填平90公頃魚塘，約佔區內約三分之一產量，但黎稱政府打造三寶樹濕地保育公園，「結果都係收回所有魚塘，料有一兩年時間真空」，全港塘魚產量減三分之一，有可能拖垮整個行業，原因是本地市場不大，產量要達一定水平才有利可圖。

黎以新田為例，該區現日產約5000斤魚，營運模式由以往每個養魚戶自行運到批發市場出售，改為由個別養魚戶提供一條龍服務，向其他養魚戶收集及分銷，「養魚戶只要專心養魚，不用費神其他事情，例如運輸及銷售渠道」，做法亦合符經濟效益，若該區發展令部分魚塘消失，很大可能產生骨牌效應，影響全港塘魚養殖業，促政府評估填塘對業界及本地淡水魚供應的影響。

（城市保育）