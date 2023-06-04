器官移植互助機制 盧寵茂：正商談運送通關流程

盧寵茂接受有線新聞《有理有得傾》訪問時表示，去年底本港女嬰芷希獲內地提供心臟移植屬特別案例，而由於兩地未有互助機制，當時須特別向國家衛健委請示啟動互助，並獲不同部門「特事特辦」打通匹配器官、運輸、過關等機制，最終方能將心臟通關時間壓縮至8分鐘。他說，兩地若要設立恆常器官移植互助機制，就要處理運輸、過關流程。

至於過去5個月器官捐贈取消登記數字急增，盧寵茂相信部分人因不接受兩地器官互助機制的理念而退出，另有部分人因誤信網上謠言而退出，重申互助機制不影響兩地各自器官捐贈分配制度，維持「港器官港用」，只有在某些器官捐出後而香港無病人適用時，才會啟動跨境器官移植機制，呼籲市民「唔好再被誤導」。他重申，同期登記器官捐贈的人數仍錄得淨增長，媒體不應再強調「好多人退出」。

盧寵茂補充，過去20年本港只有兩宗將器官捐出的跨境捐贈個案，而內地幅員廣大，相信日後「香港受益的機會遠大於捐出（器官）的機會」，同時強調器官捐贈「唔係睇邊個有着數」，而建立互助機制可為兩地帶來雙贏，故會積極推動落實，並不會因謠言而退縮。

考慮電腦系統加入問題

了解撤登記原因

至於捐贈雙方日後能否得悉器官去向、來源，盧寵茂回應稱，器官捐贈講求利他精神，而幫助他人不應前設條件，故捐贈者或受捐者亦不會得知對方真實身分，以保障沒有利益關係及防止歧視，形容此為不能退守的底線。

盧寵茂說日後會考慮在電腦系統加入問題，以了解市民取消登記的原因，若涉及移民等情况則無可厚非。