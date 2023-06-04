許樹昌：「第六波」見頂 料數周回落 已奪375命 另籲留意或再爆夏季流感潮

許樹昌昨接受商台節目《政經星期六》訪問時表示，過去3年隨着本地疫苗接種率提升、市民曾染疫，新冠已演變成風土病，「可以話轉去另一個階段」。對於近日不乏市民首次及第二次感染，他認為本港正面臨第六波疫情爆發，預料將持續數周後才回落。

醫衛局長盧寵茂日前受訪時確認本港疫情自3月底出現「一小波高峰」，而根據衛生防護中心最新一期《2019冠狀病毒病及流感速遞》，本港3月23日至5月31日共錄得375宗經初步評估與新冠相關的死亡個案。報告又顯示，5月25日至31日在本港作基因分析的新冠陽性樣本中，約95.8%為XBB及其亞系個案。

95.8%屬XBB及其亞系

料年底前有相應疫苗

許樹昌說，XBB變異病毒株免疫逃逸能力較高，使第一及第二代疫苗保護力大打折扣，但強調打針後產生的T細胞反應，仍有效減低重症或死亡風險。

至於世衛日前建議藥廠針對XBB變種研發疫苗，許估計將於年底前推出，已接種3劑疫苗的非高危者可等待新疫苗，惟50歲或以上、6個月大或以上的免疫系統失調患者、醫護等高危者，應盡快考慮接種加強劑。

被問到若有新一代疫苗後，本港需否調整新冠疫苗接種計劃的資助群組，同為新冠疫苗顧問專家委員會成員的許樹昌向本報稱，除非再有新變異病毒株令病死率大升，否則新冠疫苗接種策略應與流感疫苗相同，原則上只為高危群組免費打針。

回顧3年疫情，許說最大挑戰是說服市民接種疫苗，另第五波時每日錄得數萬宗個案，大量患者迫爆醫院和社區隔離中心，認為當時應盡快實施家居隔離，重申支持政府作內部檢討。

盧寵茂在有線新聞《有理有得傾》表示，本港剛渡過一波新冠疫情，受感染人數雖然不少，但強調對醫療系統影響不大。

盧寵茂說新冠疫情已進入新階段，需以新模式管理，因此政府早前決定將應對級別由「緊急」降至「戒備」，強調仍要保護高危群組，呼籲相關者定期接種疫苗。

明報記者

（新冠疫情）