抑鬱婦認勒斃智障子 判醫院令一年

已還押逾兩年的被告陳雪萍（現年49歲）報稱為家庭主婦，被控於2020年9月4日至5日之間，在葵涌葵涌邨映葵樓一個單位謀殺黃發麟。命案發生於被告正式接事主回家居住後的第四天。

來港續進修照顧課程冀助子

辯方昨日進一步求情時表示，被告2004年來港前曾於內地接受護士培訓。因事主身體較虛弱，被告來港後繼續進修與照顧相關的課程，望應用於兒子及幫助有需要的人。辯方表示，被告一家有財政負擔，加上事主需額外照料，案發前亦對被告表現暴躁、不合作。被告家人昨有到庭支持，辯方望判即時監禁，讓一家及早團聚。

報告指有復發迹象自殺風險

法官李素蘭判刑時指出，被告一家因本案深受影響，被告丈夫要辭職照顧餘下一對子女，自身亦有壓力問題需輔導，一家現靠綜援維生。法官又稱，被告因抑鬱症犯案，與一般精神病治療分別很大，不能單靠藥物控制，又引述被告精神報告指出，被告有抑鬱症復發迹象和自殺風險，且對自己狀况的了解流於表面，認為最適合是在小欖精神治療中心治療。

根據控方案情，被告分別於1998年及2007年誕下事主及一對龍鳳胎。事主6歲時確診中度智障、自閉症及癲癇症，9歲起於特殊學校寄宿學習，2020年8月31日、年滿21歲搬回家。事發當晚，事主因拒絕從廁所出來，激怒被告，後者用膠枱布束成繩扼死事主，及後用刀割腕，並服用安眠藥及處方予事主的抗精神病藥企圖自殺。她在警誡下稱，因照顧事主精疲力盡，在不能忍受下犯案。

【案件編號：HCCC 189/22】